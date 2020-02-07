Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Мидленде

Украинка в двух сетах обыграла американку Марию Матеас (6:3, 6:2)

  • 07.02.2020 02:43
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Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Мидленде
© БТУ. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 159) вышла в четвертьфинал турнира серии ITF в Мидленде.

В втором круге украинка сеяная под 7-м номером, в двух сетах обыграла американку Марию Матеас (WTA 487) со счетом 6:3, 6:2. Матч длился 1 час и 12 минут.

В четвертьфинале Калинина сыграет с победительницей матча между Джессикой Понш из Франции (WTA 204) и американкой Кэти Макналли (WTA 121). В день матча, 7 февраля, Калининой исполняется 23 года.

Напомним, в первом круге Калинина в трех сетах обыграла россиянку Валерию Савиных (WTA 191) – 2:6, 6:3, 6:2.

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Источник — Sport.ua

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