Калинина обыграла россиянку на старте турнира в Мидленде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина с победы стартовала на турнире серии ITF в Мидленде. В первом круге 22-летняя теннисистка в трех сетах обыграла россиянку Валерию Савиных - 2:6, 6:3, 6:2.
Во втором круге Калинина сыграет с победительницей матча между американками Марией Матеас и Алишей Паркс.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.