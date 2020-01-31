Ньюпорт-Бич. Калинина проиграла во втором круге

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№157 WTA) завершила участие на турнире WTA 125k Series в Ньюпорт-Бич (США).
В матче второго круга украинка, посеянная под 14-м номером, в двух сетах оказалась слабее американки Тейлор Таунсенд (№79 WTA).
Ньюпорт-Бич. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Тейлор Таунсенд (США) – 3:6, 1:6
Напомним, в первом круге Калинина переиграла француженку Джессику Понше (№188 WTA).
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Источник — Sport.ua
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