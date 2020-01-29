Ньюпорт-Бич. Калинина преодолела первый круг

Украинка совершила камбэк в матче против Джессики Понше

  • 29.01.2020 23:24
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Ньюпорт-Бич. Калинина преодолела первый круг
© Baltic Open. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№157 WTA) успешно стартовала на турнире WTA 125k Series в Ньюпорт-Бич (США).

В матче первого круга украинка, посеянная под 14-м номером, в трех сетах переиграла француженку Джессику Понше (№188 WTA).

Ньюпорт-Бич. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Джессика Понше (Франция) – 3:6, 6:3, 6:2

В следующем раунде Калинина сразится против второго номера посева, американки Тейлор Таунсенд.

Ранее во второй круг турнира ITF во Франции вышла Катарина Завацкая

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Источник — Sport.ua

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