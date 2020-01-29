Завацкая успешно стартовала на турнире ITF во Франции

Сегодня Катарина Завацкая успешно стартовала на хардовом турнире ITF в помещении в Андрезье-Бутеоне (Франция).
В первом раунде четвертая сеянная украинка в трех сетах одержала непростую победу над местной теннисисткой Миртиль Жоржес. Матч продолжался 2 часа и 55 минут.
1-й раунд
Миртиль Жоржес (Франция) – Катарина Завацкая (Украина, 4) – 6:7 (5), 7:6 (4), 2:6
Во втором раунде соперницей Завацкой станет Ребекка Шрамкова из Словакии.
Ранее Завацкая не сумела преодолеть квалификацию Australian Open.
Источник — Sport.ua
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