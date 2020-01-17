Australian Open. Завацкая уступает в полуфинале квалификации

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№107 WTA) уступила в полуфинале квалификации Australian Open американке Сачии Вікери (№151 WTA).
После проигранного первого сета, Завацкая выиграла вторую партию, но в третьей Вікери оказалась сильнее.
Катарина Завацкая (Украина) - Сачия Вікери (США) - 4:6, 7:5, 4:6
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Источник — Sport.ua
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