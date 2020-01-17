16-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая не сумела выйти в финал квалификации Australian Open 2020.
В полуфинале квалификации Лопатецкая проиграла теннисистке из США Кэти Макнелли в двух сетах со счетом 2:6, 3:6.
Ранее Лопатецкая на старте квалификации обыграла швейцарскую спортсменку Конни Перрен со счетом 6:2, 6:2.
Теперь в квалификации Украину представляет только Катарина Завацкая, которая свой матч против Сачии Викери проведет в ближайшие часы.
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Источник — Sport.ua
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