Дарья Лопатецкая вышла в полуфинал квалификации Australian Open

16-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№332 WTA) вышла в полуфинал квалификации Australian Open-2020, обыграв 29-летнюю швейцарскую спортсменку Конни Перрен (№204 WTA).
Для победы над Перрен Лопатецкой хватило двух сетов — 6:2, 6:2. Поединок длился 1 час 14 минут.
Это была первая очная встреча между соперницами.
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Источник — Sport.ua
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