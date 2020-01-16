Дарья Лопатецкая вышла в полуфинал квалификации Australian Open

В 1/4 финала квалификации турнира украинская теннисистка уверенно обыграла Конни Перрен

  • 16.01.2020 04:50
  • 230 просмотров
  • 2 комментария
Дарья Лопатецкая вышла в полуфинал квалификации Australian Open
© ITF. Дарья Лопатецкая

16-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№332 WTA) вышла в полуфинал квалификации Australian Open-2020, обыграв 29-летнюю швейцарскую спортсменку Конни Перрен (№204 WTA).

Для победы над Перрен Лопатецкой хватило двух сетов — 6:2, 6:2. Поединок длился 1 час 14 минут.

Это была первая очная встреча между соперницами.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 16.01.2020 05:01
    0
    Браво!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 16.01.2020 05:00
    0
    Молодець Даша!На жаль Костюк вибула
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 16.01.2020 05:01
    0
    Браво!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 16.01.2020 05:00
    0
    Молодець Даша!На жаль Костюк вибула
    Ссылка
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