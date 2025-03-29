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  4. Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?
Испания
29 марта 2025, 10:27 |
302
0

Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?

Ниже украинского голкипера находятся всего три футболиста

29 марта 2025, 10:27 |
302
0
Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Издание Football Transfers опубликовало рейтинг зарплат в мадридском «Реале» без учета налогов – первое место с солидным отрывом занимает француз Килиан Мбаппе. Форвард получает 31,25 млн евро в год.

На второй позиции разместился защитник Давид Алаба, счет которого пополняется на 22,5 млн евро, третью позицию разделили полузащитник Джуд Беллингем и вингер Винисиус Жуниор – оба получают по 21 млн евро.

Украинский голкипер Андрей Лунин занимает одно из последних мест в списке, так как его зарплата составляет 4,5 млн евро в год. Меньше украинца получают Эндрик, Рауль Асенсио и Хесус Вальехо.

В текущем сезоне «сливочные» продолжают борьбу за чемпионство, подопечные Карло Анчелотти набрали 60 баллов. Отставание от лидера – «Барселоны» – составляет всего три очка.

Рейтинг зарплат футболистов мадридского «Реала» (млн евро в год)

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Килиан Мбаппе Давид Алаба Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Андрей Лунин Тибо Куртуа рейтинг финансы зарплаты фото
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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