Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?

Издание Football Transfers опубликовало рейтинг зарплат в мадридском «Реале» без учета налогов – первое место с солидным отрывом занимает француз Килиан Мбаппе. Форвард получает 31,25 млн евро в год.

На второй позиции разместился защитник Давид Алаба, счет которого пополняется на 22,5 млн евро, третью позицию разделили полузащитник Джуд Беллингем и вингер Винисиус Жуниор – оба получают по 21 млн евро.

Украинский голкипер Андрей Лунин занимает одно из последних мест в списке, так как его зарплата составляет 4,5 млн евро в год. Меньше украинца получают Эндрик, Рауль Асенсио и Хесус Вальехо.

В текущем сезоне «сливочные» продолжают борьбу за чемпионство, подопечные Карло Анчелотти набрали 60 баллов. Отставание от лидера – «Барселоны» – составляет всего три очка.

Рейтинг зарплат футболистов мадридского «Реала» (млн евро в год)