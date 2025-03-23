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Лига наций
23 марта 2025, 21:11 | Обновлено 23 марта 2025, 21:34
427
0

Обнародованы стартовые составы на матч 1/4 финала ЛН Франция – Хорватия

Ответный поединок начнется 23 марта в 21:45 по Киеву

23 марта 2025, 21:11 | Обновлено 23 марта 2025, 21:34
427
0
Обнародованы стартовые составы на матч 1/4 финала ЛН Франция – Хорватия
Коллаж Sport.ua

23 марта состоится ответный матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Франции и Хорватии.

Поединок пройдет на стадионе Стад де Френс. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дидье Дешам и Златко Далич назвали стартовые составы своих коллективов.

Первая встреча между этими командами завершилась со счетом 2:0 в пользу хорватов.

Победитель противостояния в полуфинале турнира сыграет либо против Нидерландов, либо против Испании.

Стартовые составы на матч Франция – Хорватия

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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