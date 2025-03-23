Обнародованы стартовые составы на матч 1/4 финала ЛН Франция – Хорватия
Ответный поединок начнется 23 марта в 21:45 по Киеву
23 марта состоится ответный матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Франции и Хорватии.
Поединок пройдет на стадионе Стад де Френс. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
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Дидье Дешам и Златко Далич назвали стартовые составы своих коллективов.
Первая встреча между этими командами завершилась со счетом 2:0 в пользу хорватов.
Победитель противостояния в полуфинале турнира сыграет либо против Нидерландов, либо против Испании.
Стартовые составы на матч Франция – Хорватия
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