Обнародованы стартовые составы на матч 1/4 финала ЛН Франция – Хорватия

23 марта состоится ответный матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Франции и Хорватии.

Поединок пройдет на стадионе Стад де Френс. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

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Дидье Дешам и Златко Далич назвали стартовые составы своих коллективов.

Первая встреча между этими командами завершилась со счетом 2:0 в пользу хорватов.

Победитель противостояния в полуфинале турнира сыграет либо против Нидерландов, либо против Испании.

Стартовые составы на матч Франция – Хорватия