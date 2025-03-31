Таблица УПЛ после 22-го тура. Топ-тройка: Динамо, Александрия, Шахтер

С 28 по 30 марта состоялись матчи 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

С пятницы по воскресенье состоялись все 8 матчей тура.

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Топ-тройка – Динамо, Александрия и Шахтер – осталась без изменений, все три команды взяли 3 очка на выезде.

Динамо продолжает лидировать с 54 очками, Александрия с 50 баллами занимает второе место. Шахтер с 44 пунктами замыкает топ-3, имея игру в запасе.

Топ-8 УПЛ: Динамо Киев (54), Александрия (50), Шахтер (44), Полесье (37), Кривбасс (35), Карпаты (32), Верес, Заря (по 29).

Внизу турнирной таблицы находятся: Колос, Ворскла (по 21), Оболонь (18), Ингулец (16), Черноморец (15).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

🥇 Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

🏆 Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

🥈 Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

🥉 Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 22-й тур

🔹 28 марта (пятница)

13:00. Ингулец – Верес – 0:0

15:30. ЛНЗ – Полесье – 0:1

🔹 29 марта (суббота)

13:00. Левый Берег – Александрия – 0:1

– 0:1 15:30. Оболонь – Шахтер – 0:2

– 0:2 18:00. Рух – Динамо – 0:2

🔹 30 марта (воскресенье)

13:00. Ворскла – Кривбасс – 0:1

– 0:1 15:30. Карпаты – Черноморец – 4:0

– Черноморец – 4:0 18:00. Заря – Колос – 0:3

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Киев 22 16 6 0 46 - 15 54 2 Александрия 22 15 5 2 34 - 16 50 3 Шахтер Донецк 21 13 5 3 48 - 16 44 4 Полесье 22 10 7 5 30 - 22 37 5 Кривбасс 20 10 5 5 24 - 19 35 6 Карпаты Львов 22 9 5 8 27 - 23 32 7 Верес 22 7 8 7 27 - 28 29 8 Заря 21 9 2 10 25 - 28 29 9 Рух Львов 22 6 8 8 22 - 20 26 10 ЛНЗ Черкассы 22 7 4 11 22 - 30 25 11 Левый берег 21 6 4 11 12 - 22 22 12 Колос Ковалевка 22 4 9 9 16 - 19 21 13 Ворскла 22 5 6 11 17 - 28 21 14 Оболонь 22 4 6 12 12 - 37 18 15 Ингулец 21 3 7 11 15 - 33 16 16 Черноморец 22 4 3 15 14 - 35 15 Полная таблица

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