Таблица УПЛ после 22-го тура. Топ-тройка: Динамо, Александрия, Шахтер
С 28 по 30 марта состоялись поединки 22-го тура Украинской Премьер-лиги
С 28 по 30 марта состоялись матчи 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
С пятницы по воскресенье состоялись все 8 матчей тура.
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Топ-тройка – Динамо, Александрия и Шахтер – осталась без изменений, все три команды взяли 3 очка на выезде.
Динамо продолжает лидировать с 54 очками, Александрия с 50 баллами занимает второе место. Шахтер с 44 пунктами замыкает топ-3, имея игру в запасе.
Топ-8 УПЛ: Динамо Киев (54), Александрия (50), Шахтер (44), Полесье (37), Кривбасс (35), Карпаты (32), Верес, Заря (по 29).
Внизу турнирной таблицы находятся: Колос, Ворскла (по 21), Оболонь (18), Ингулец (16), Черноморец (15).
Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- 🥇 Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- 🏆 Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 🥈 Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 🥉 Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига. 22-й тур
🔹 28 марта (пятница)
- 13:00. Ингулец – Верес – 0:0
- 15:30. ЛНЗ – Полесье – 0:1
🔹 29 марта (суббота)
- 13:00. Левый Берег – Александрия – 0:1
- 15:30. Оболонь – Шахтер – 0:2
- 18:00. Рух – Динамо – 0:2
🔹 30 марта (воскресенье)
- 13:00. Ворскла – Кривбасс – 0:1
- 15:30. Карпаты – Черноморец – 4:0
- 18:00. Заря – Колос – 0:3
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|22
|16
|6
|0
|46 - 15
|54
|2
|Александрия
|22
|15
|5
|2
|34 - 16
|50
|3
|Шахтер Донецк
|21
|13
|5
|3
|48 - 16
|44
|4
|Полесье
|22
|10
|7
|5
|30 - 22
|37
|5
|Кривбасс
|20
|10
|5
|5
|24 - 19
|35
|6
|Карпаты Львов
|22
|9
|5
|8
|27 - 23
|32
|7
|Верес
|22
|7
|8
|7
|27 - 28
|29
|8
|Заря
|21
|9
|2
|10
|25 - 28
|29
|9
|Рух Львов
|22
|6
|8
|8
|22 - 20
|26
|10
|ЛНЗ Черкассы
|22
|7
|4
|11
|22 - 30
|25
|11
|Левый берег
|21
|6
|4
|11
|12 - 22
|22
|12
|Колос Ковалевка
|22
|4
|9
|9
|16 - 19
|21
|13
|Ворскла
|22
|5
|6
|11
|17 - 28
|21
|14
|Оболонь
|22
|4
|6
|12
|12 - 37
|18
|15
|Ингулец
|21
|3
|7
|11
|15 - 33
|16
|16
|Черноморец
|22
|4
|3
|15
|14 - 35
|15
📊 Инфографика
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