В Италии верят, что звезда сборной Украины усилит топ-клуб Серии А

Итальянский спортивный юрист Доменико Ла Марка верит, что полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков был бы отличным приобретением для «Наполи».

«Судаков может быть идеей для «Наполи», особенно если «Шахтер» уменьшит свои требования по сравнению с тем, которые были какое-то время назад, когда ходили разговоры об интересе к нему со стороны клубов Премьер-лиги.

Это игрок, который имеет нужные характеристики и которых не хватает этому «Наполи». По сути, это полузащитник, который умеет забивать, который может завершать атаки ударами из-за пределов штрафной площадки.

Это футболист с завершающим пасом, но в то же время это быстрый, динамичный игрок, который идеально адаптируется к стилю игры, который хочет видеть Конте», – цитирует Ла Марку Area Napoli.

Сообщалось, что Судаков назвал топ-лигу мира, которой отдал бы предпочтение.