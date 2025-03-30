В Италии верят, что звезда сборной Украины усилит топ-клуб Серии А
Доменико Ла Марка - о слухах относительно Судакова в Наполи
Итальянский спортивный юрист Доменико Ла Марка верит, что полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков был бы отличным приобретением для «Наполи».
«Судаков может быть идеей для «Наполи», особенно если «Шахтер» уменьшит свои требования по сравнению с тем, которые были какое-то время назад, когда ходили разговоры об интересе к нему со стороны клубов Премьер-лиги.
Это игрок, который имеет нужные характеристики и которых не хватает этому «Наполи». По сути, это полузащитник, который умеет забивать, который может завершать атаки ударами из-за пределов штрафной площадки.
Это футболист с завершающим пасом, но в то же время это быстрый, динамичный игрок, который идеально адаптируется к стилю игры, который хочет видеть Конте», – цитирует Ла Марку Area Napoli.
Сообщалось, что Судаков назвал топ-лигу мира, которой отдал бы предпочтение.
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