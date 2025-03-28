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  4. Судаков назвал топ-лигу мира, которой отдал бы предпочтение
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 21:59 | Обновлено 28 марта 2025, 22:05
403
4

Судаков назвал топ-лигу мира, которой отдал бы предпочтение

По мнению хавбека Шахтера, Италия кажется ему идеальной для развития

28 марта 2025, 21:59 | Обновлено 28 марта 2025, 22:05
403
4
Судаков назвал топ-лигу мира, которой отдал бы предпочтение
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков назвал топ-лигу мира, которой бы он отдал предпочтение:

«Италия действительно кажется мне идеальной для развития, особенно для моего стиля игры. Серия А – это лига, где большое внимание уделено тактике, технике, командной игре, и я уверен, что мог бы там еще больше прогрессировать. Кроме того, там замечательная футбольная культура, фантастические болельщики, исторические клубы – это среда, которая мотивирует расти.

Но если говорить о стране для жизни и развития в целом, то выбор сложный. Я рассматривал бы также Британию – Премьер-лига, наверное, самый сильный чемпионат мира, где футбол самый быстрый, самый интенсивный, а конкуренция просто сумасшедшая. Играть там – это вызов, который хочется принять.

Испания тоже интересна – там технический футбол, идеальные условия для атакующих игроков, а еще климат, который немного комфортнее для жизни. Но если смотреть не только на футбол, а и на место, где хотелось бы жить в будущем, то трудно сказать.

Сейчас для меня самое главное – карьера, возможность развиваться и играть на самом высоком уровне. А где это будет – покажет время. Конечно, больше всего мечтаю играть в мирной Украине. Это мой дом, и я всегда буду им гордиться, независимо от того, в какой стране буду выступать в будущем».

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Георгий Судаков
Николай Степанов Источник: Insider
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Комментарии 4
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avk2307
це вже було минулого року
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+1
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Iigor6583
Ого, ще й країну для життя вибирає. В топлігах потрібно землю гризти щоб бути в основі, а тихоходи на ходулях там не потрібні. А що він саме такий гравець, показала друга гра з бельгійцями.
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0
Boodya
Ну... УПЛ, так УПЛ😂
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0
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