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Украина. Премьер лига
26 марта 2025, 23:31 | Обновлено 26 марта 2025, 23:32
558
7

Время пришло. Итальянскому гранду советуют подписать звезду сборной Украины

Карло Николини прокомментировал слухи о Георгии Судакове и Наполи

26 марта 2025, 23:31 | Обновлено 26 марта 2025, 23:32
558
7
Время пришло. Итальянскому гранду советуют подписать звезду сборной Украины
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Бывший ассистент главного тренера и спортивного директора «Шахтера» Карло Николини поделился мыслями относительно возможного трансфера полузащитника «горняков» и сборной Украины Георгия Судакова в итальянский «Наполи».

«Тот факт, что Судаков так долго находился в поле зрения «Наполи», означает, что он демонстрирует стабильность, что они верят в него и что они увидели его истинную ценность.

Это универсальный игрок, который может играть на различных позициях – в полузащите, под нападающим или как финишер. У него отличное видение игры, он видит цель и имеет опыт международных выступлений, несмотря на то, что возраст все еще на его стороне.

Если есть экономическая доступность для трансфера и уверенность, я бы сказал, что настало время сделать этот шаг.

Чтобы конкурировать на высоком уровне в Италии и Европе, нужны игроки такого типа: качество, опыт и возраст имеют значение. Судаков был бы отличным приобретением для «Наполи», – сказал Николини в эфире радиопрограммы 1 Football Club.

Ранее сообщалось, что итальянский топ-клуб «Наполи» нацелился на звезду сборной Украины Георгия Судакова.

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Георгий Судаков трансферы Наполи Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ Карло Николини
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 7
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Андрій Заліщук
Побіг я за попкорном раз така п'янка пішла, фільм "Пригоди блукаючого Судака" починаться
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+2
DaVinci
Скоро блювотний рефлекс з'явиться від таких новин по 5 разів на день 
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+1
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ СИРУН САВЕТАВАЛ Я СЛИШАЛ КАК РАЗ ПАД СТАЛОМ СЕДЕЛ
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0
Vitaliy 🧡🖤/🐟💖
Чим більший гранд викупить Судакова, тим краще і для Шахтаря🧡🖤, і для збірної України🇺🇦 😊
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-2
FC_Shakhtar1936
🌟СУДАКОВ THE BEST💯
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-3
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