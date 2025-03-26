Время пришло. Итальянскому гранду советуют подписать звезду сборной Украины

Бывший ассистент главного тренера и спортивного директора «Шахтера» Карло Николини поделился мыслями относительно возможного трансфера полузащитника «горняков» и сборной Украины Георгия Судакова в итальянский «Наполи».

«Тот факт, что Судаков так долго находился в поле зрения «Наполи», означает, что он демонстрирует стабильность, что они верят в него и что они увидели его истинную ценность.

Это универсальный игрок, который может играть на различных позициях – в полузащите, под нападающим или как финишер. У него отличное видение игры, он видит цель и имеет опыт международных выступлений, несмотря на то, что возраст все еще на его стороне.

Если есть экономическая доступность для трансфера и уверенность, я бы сказал, что настало время сделать этот шаг.

Чтобы конкурировать на высоком уровне в Италии и Европе, нужны игроки такого типа: качество, опыт и возраст имеют значение. Судаков был бы отличным приобретением для «Наполи», – сказал Николини в эфире радиопрограммы 1 Football Club.

Ранее сообщалось, что итальянский топ-клуб «Наполи» нацелился на звезду сборной Украины Георгия Судакова.