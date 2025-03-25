Заплатят 50 млн? Итальянский топ-клуб нацелился на звезду сборной Украины
«Наполи» все еще хочет подписать хавбека Георгия Судакова
Итальянский «Наполи» летом предпримет еще одну попытку подписать полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова, сообщает Corriere dello Sport.
В январе 2024 года перспективный хавбек уже был одной ногой в неаполитанском клубе. Тогда «Наполи» предлагал за него 40 млн евро, но «горняки» отказались продавать игрока, потому что хотели получить на 10 млн больше.
Отмечается, что один из лидеров Серии А сохраняет интерес к украинцу и по окончании текущего сезона будет готов побороться за него.
Ранее Судаков подтвердил, что у него был серьезный интерес от «Порту», клуба-гранда Португалии.
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