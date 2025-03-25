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  4. Заплатят 50 млн? Итальянский топ-клуб нацелился на звезду сборной Украины
Украина. Премьер лига
25 марта 2025, 23:12 | Обновлено 25 марта 2025, 23:18
1057
10

Заплатят 50 млн? Итальянский топ-клуб нацелился на звезду сборной Украины

«Наполи» все еще хочет подписать хавбека Георгия Судакова

25 марта 2025, 23:12 | Обновлено 25 марта 2025, 23:18
1057
10
Заплатят 50 млн? Итальянский топ-клуб нацелился на звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Итальянский «Наполи» летом предпримет еще одну попытку подписать полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова, сообщает Corriere dello Sport.

В январе 2024 года перспективный хавбек уже был одной ногой в неаполитанском клубе. Тогда «Наполи» предлагал за него 40 млн евро, но «горняки» отказались продавать игрока, потому что хотели получить на 10 млн больше.

Отмечается, что один из лидеров Серии А сохраняет интерес к украинцу и по окончании текущего сезона будет готов побороться за него.

Ранее Судаков подтвердил, что у него был серьезный интерес от «Порту», клуба-гранда Португалии.

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Георгий Судаков трансферы Наполи Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 10
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Pop
гівно він 
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0
zwiahel zwiahel
Неко він не потрібен
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0
Дырокол
Лучше шляпаре очку с дыр очки купите за 5 млн и бонусом епаната получите
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-2
Показать Скрыть 4 ответа
Vitaliy 🧡🖤/🐟💖
Георгій Судаков 💎діамант нашого рідного Донбасу⚒️ і майбутня світова зірка! 🌠🌍 😊
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-4
Vitaliy 🧡🖤/🐟💖
Якщо треба, то і 350 заплатять😊
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
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