Судаков подтвердил, что к нему был серьезный интерес от гранда Португалии

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков рассказал о возможностях покинуть украинскую команду, которые у него были в последнее время.

«Я общался с «Наполи» и «Ювентусом», у меня были контакты с некоторыми другими командами Серии А. «Шахтер» решил, что я должен остаться, потому что они чувствовали, что мне все еще нужно улучшить некоторые аспекты моей игры, чтобы быть полностью готовым [для переезда в Европу]. Я надеюсь, что в будущем смогу играть в одной из пяти лучших европейских лиг и проверить себя там. Но уже в «Шахтере» у нас были некоторые большие испытания. В январе «Порту» также проявлял интерес, но официального предложения от них не было».

«Это большая честь, потому что итальянская лига – одна из лучших в мире. Однако сейчас я сосредоточен на настоящем и на своем росте. Все решения о моем будущем будут приняты в свое время совместно с «Шахтером» и моими агентами. Это приоритет: работать, прогрессировать и помогать своей команде», – заявил Судаков.

Напомним, в феврале сообщалось, что «Порту» пытался подписать Судакова буквально под конец работы зимнего трансферного окна, но договориться с «Шахтером» не смог.