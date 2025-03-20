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  4. Судаков подтвердил, что к нему был серьезный интерес от гранда Португалии
Украина. Премьер лига
20 марта 2025, 17:46 |
355
5

Судаков подтвердил, что к нему был серьезный интерес от гранда Португалии

Хавбек «Шахтера» оценивался на предмет подписания руководством «Порту»

20 марта 2025, 17:46 |
355
5
Судаков подтвердил, что к нему был серьезный интерес от гранда Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков рассказал о возможностях покинуть украинскую команду, которые у него были в последнее время.

«Я общался с «Наполи» и «Ювентусом», у меня были контакты с некоторыми другими командами Серии А. «Шахтер» решил, что я должен остаться, потому что они чувствовали, что мне все еще нужно улучшить некоторые аспекты моей игры, чтобы быть полностью готовым [для переезда в Европу]. Я надеюсь, что в будущем смогу играть в одной из пяти лучших европейских лиг и проверить себя там. Но уже в «Шахтере» у нас были некоторые большие испытания. В январе «Порту» также проявлял интерес, но официального предложения от них не было».

«Это большая честь, потому что итальянская лига – одна из лучших в мире. Однако сейчас я сосредоточен на настоящем и на своем росте. Все решения о моем будущем будут приняты в свое время совместно с «Шахтером» и моими агентами. Это приоритет: работать, прогрессировать и помогать своей команде», – заявил Судаков.

Напомним, в феврале сообщалось, что «Порту» пытался подписать Судакова буквально под конец работы зимнего трансферного окна, но договориться с «Шахтером» не смог.

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Алексей Сливченко Источник: Napoli Magazine
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Комментарии 5
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Prokop_Andriy
Видно що Судаков прям проситься в Європу, і це зрозуміло, він багато зробив для Шахтаря і заслужив на перехід
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+1
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TarasTaras94
Щоб там хто не говорив, але Судакову треба переходити одразу у топ чемп. Йти до цього через транзитним шляхом немає сенсу. Було б це пару сезонів тому то цілком, а зараз лише ризиків додасть бо присісти в порту можна так само як і в Наполі чи Астон Вілі, проте рівень чемпіонату різний 
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0
Falko
"У січні «Порту» також виявляв інтерес, але офіційної пропозиції від них не було. Це велика честь, тому що італійська ліга – одна з найкращих у світі."Я щось пропустив, Порту вже переїхало в Італію? )
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0
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