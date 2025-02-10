Европейский гранд хотел подписать лидера Шахтера и сборной Украины
Судакова хотел приобрести Порту
По информации журналиста Игоря Цыганыка, к игроку «Шахтера» Георгию Судакову был интерес со стороны «Порту», однако клубам под конец трансферного окна договориться не удалось.
Кроме того, был интерес со стороны итальянской «Фиорентины», но на этот момент клубы не пошли на финансовые условия «Шахтера», поэтому игрок остается в команде Марино Пушича.
«Порту» в последний день трансферов продал центрального полузащитника Нико Гонсалеса в «Манчестер Сити», однако найти ему замену не успел.
22-летний Судаков, чей контракт истекает в 2028 году, в нынешнем сезоне забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 25 матчах.
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Всі хочуть Судакова. Тільки коли відкривається вікно, то всі щезають. А як закривається вікно, то знову всі хочуть.