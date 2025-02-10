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Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 19:21 | Обновлено 10 февраля 2025, 19:22
1115
4

Европейский гранд хотел подписать лидера Шахтера и сборной Украины

Судакова хотел приобрести Порту

10 февраля 2025, 19:21 | Обновлено 10 февраля 2025, 19:22
1115
4
Европейский гранд хотел подписать лидера Шахтера и сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

По информации журналиста Игоря Цыганыка, к игроку «Шахтера» Георгию Судакову был интерес со стороны «Порту», однако клубам под конец трансферного окна договориться не удалось.

Кроме того, был интерес со стороны итальянской «Фиорентины», но на этот момент клубы не пошли на финансовые условия «Шахтера», поэтому игрок остается в команде Марино Пушича.

«Порту» в последний день трансферов продал центрального полузащитника Нико Гонсалеса в «Манчестер Сити», однако найти ему замену не успел.

22-летний Судаков, чей контракт истекает в 2028 году, в нынешнем сезоне забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 25 матчах.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Порту Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Игорь Цыганык
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 4
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Mark4854590
Дотримають у Шахтарі, аж поки Трабзонспор не захоче купити
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0
anacreon
Агенти Судакова - зупиніться. Це вже жалюгідно.
Всі хочуть Судакова. Тільки коли відкривається вікно, то всі щезають. А як закривається вікно, то знову  всі хочуть.
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0
Gargantua81
думаю, что предлагаемая сумма крутилась в районе 20-25. И к лету она вряд ли возрастет.
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0
zzg77
За 8 млн. євро!
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0
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