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Греция
31 марта 2025, 05:17 |
584
0

Стала известна оценка Яремчука за матч в Греции, в котором он положил дубль

Роман дважды поразил ворота Панатинаикоса и помог Олимпиакосу победить 4:2

31 марта 2025, 05:17 |
584
0
Стала известна оценка Яремчука за матч в Греции, в котором он положил дубль
ФК Олимпиакос

30 марта состоялся матч 27-го тура чемпионата Греции 2024/25 между командами Олимпиакос и Панатинаикос.

Коллективы сыграли на стадионе Караискакис в городе Пирей. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

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Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе, отыграл 65 минут и успел оформить дубль, забив на 1-й и 51-й.

После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 8.4 балла.

Яремчук не стал лучшим по версии SofaScore. Наивысшую оценку получил автор двух ассистов Родиней (8.7).

Оценки SofaScore за матч Олимпиакос – Панатинаикос (4:2)

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Родиней Роман Яремчук Олимпиакос Пирей Панатинаикос чемпионат Греции по футболу оценки SofaScore
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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