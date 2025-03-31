Стала известна оценка Яремчука за матч в Греции, в котором он положил дубль
Роман дважды поразил ворота Панатинаикоса и помог Олимпиакосу победить 4:2
30 марта состоялся матч 27-го тура чемпионата Греции 2024/25 между командами Олимпиакос и Панатинаикос.
Коллективы сыграли на стадионе Караискакис в городе Пирей. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.
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Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе, отыграл 65 минут и успел оформить дубль, забив на 1-й и 51-й.
После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 8.4 балла.
Яремчук не стал лучшим по версии SofaScore. Наивысшую оценку получил автор двух ассистов Родиней (8.7).
Оценки SofaScore за матч Олимпиакос – Панатинаикос (4:2)
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