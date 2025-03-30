Другие новости30 марта 2025, 23:45 |
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ФОТО. Жена Судакова сфотографировались практически голой. Огонь
Елизавета Судакова впечатлила всех новым фото
30 марта 2025, 23:45 |
1158
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Жена полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова, Елизавета, впечатлила публикацией горячего контента.
Лиза опубликовала в сторис Instagram своё полуобнаженное фото.
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На красавице практически ничего нет – девушка решила похвастаться своей фигурой.
Фотография была сделана на отдыхе в Бали, где жена Судакова побывала совсем недавно.
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Комментарии 3
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Та її драть треба на всю котушку, а не бігать по полю!!!!!!!
Не вистачає цінника на таких фото
Як дістали ці силіконові вироби!
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