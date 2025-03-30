ФОТО. Жена Судакова сфотографировались практически голой. Огонь

Жена полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова, Елизавета, впечатлила публикацией горячего контента.

Лиза опубликовала в сторис Instagram своё полуобнаженное фото.

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На красавице практически ничего нет – девушка решила похвастаться своей фигурой.

Фотография была сделана на отдыхе в Бали, где жена Судакова побывала совсем недавно.