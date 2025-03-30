Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена Судакова сфотографировались практически голой. Огонь
Другие новости
30 марта 2025, 23:45 |
1158
3

ФОТО. Жена Судакова сфотографировались практически голой. Огонь

Елизавета Судакова впечатлила всех новым фото

30 марта 2025, 23:45 |
1158
3
ФОТО. Жена Судакова сфотографировались практически голой. Огонь
Instagram. Елизавета Судакова

Жена полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова, Елизавета, впечатлила публикацией горячего контента.

Лиза опубликовала в сторис Instagram своё полуобнаженное фото.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На красавице практически ничего нет – девушка решила похвастаться своей фигурой.

Фотография была сделана на отдыхе в Бали, где жена Судакова побывала совсем недавно.

По теме:
ФОТО. Легенда Премьер-Лиги навсегда забанен в гольф-клубе. Причина
Хавбек Руха: «Динамовцы не позволили нам воспользоваться своими козырями»
ВИДЕО. Жена Судакова засняла мужа за интересным занятием
фото Георгий Судаков Елизавета Судакова девушки lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Взяли по 3 очка. Таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии, Шахтера
Футбол | 30 марта 2025, 06:23 0
Взяли по 3 очка. Таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии, Шахтера
Взяли по 3 очка. Таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии, Шахтера

С 28 по 30 марта проходят поединки 22-го тура Украинской Премьер-лиги

Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Футбол | 29 марта 2025, 23:43 21
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А

«Лечче» не сумел удержать ничью в матче с римлянами

Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
Футбол | 30.03.2025, 01:45
Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
Футбол | 30.03.2025, 17:18
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
Наполи – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 30.03.2025, 22:35
Наполи – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Наполи – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
didora
Та її драть треба на всю котушку, а не бігать по полю!!!!!!!
Ответить
+1
KOT
Не вистачає цінника на таких фото
Ответить
0
Saar
Як дістали ці силіконові вироби!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
30.03.2025, 08:09 3
Футбол
Звездный чемпион мира: «У Усика будут очень сложные раунды с ним»
Звездный чемпион мира: «У Усика будут очень сложные раунды с ним»
29.03.2025, 02:18
Бокс
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
29.03.2025, 00:23 4
Футбол
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
29.03.2025, 09:29
Бокс
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
29.03.2025, 04:30
Футбол
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
29.03.2025, 00:42
Бокс
Что случилось с футболистом, который был «лучше, чем Лионель Месси»?
Что случилось с футболистом, который был «лучше, чем Лионель Месси»?
29.03.2025, 02:49 1
Футбол
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
30.03.2025, 09:20 24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем