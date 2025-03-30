ВИДЕО. Жена Судакова засняла мужа за интересным занятием

Лиза Судакова сняла на видео мужа за интересным занятием.

Оказалось, что полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков обожает сладкое.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В магазине он сразу же направился к конфетам «шипучкам», и Лиза не смогла удержаться от шуток из-за количества покупок.

Лиза и Георгий поженились три года назад, а позже у них родилась дочь Милана.