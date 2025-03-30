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30 марта 2025, 23:07 | Обновлено 30 марта 2025, 23:45
810
0

ВИДЕО. Жена Судакова засняла мужа за интересным занятием

Георгий Судаков очень любит сладкое

30 марта 2025, 23:07 | Обновлено 30 марта 2025, 23:45
810
0
ВИДЕО. Жена Судакова засняла мужа за интересным занятием
Instagram. Георгий, Елизавета и Милана Судаковы

Лиза Судакова сняла на видео мужа за интересным занятием.

Оказалось, что полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков обожает сладкое.

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В магазине он сразу же направился к конфетам «шипучкам», и Лиза не смогла удержаться от шуток из-за количества покупок.

Лиза и Георгий поженились три года назад, а позже у них родилась дочь Милана.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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