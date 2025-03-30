Другие новости30 марта 2025, 23:07 | Обновлено 30 марта 2025, 23:45
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ВИДЕО. Жена Судакова засняла мужа за интересным занятием
Георгий Судаков очень любит сладкое
30 марта 2025, 23:07 | Обновлено 30 марта 2025, 23:45
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Лиза Судакова сняла на видео мужа за интересным занятием.
Оказалось, что полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков обожает сладкое.
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В магазине он сразу же направился к конфетам «шипучкам», и Лиза не смогла удержаться от шуток из-за количества покупок.
Лиза и Георгий поженились три года назад, а позже у них родилась дочь Милана.
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