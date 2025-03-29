Испания29 марта 2025, 04:30 |
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Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Флорентино контактирует с Хаби Алонсо
29 марта 2025, 04:30 |
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Президент «Реала» Флорентино Перес начал переговоры с возможным преемником Карло Анчелотти.
По информации испанских СМИ, Перес контактировал с испанским тренером «Байера» Хаби Алонсо. Флорентино прилагает усилия, чтобы убедить Хаби возглавить мадридский гранд. Нынешний тренер «Реала» может покинуть клуб уже следующим летом.
Помимо Алонсо, «Реал» рассматривает также назначение наставника «Борнмута» Андони Ираолы.
Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес решил продлить контракт с голкипером.
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