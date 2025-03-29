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  4. Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Испания
29 марта 2025, 04:30 |
55
0

Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала

Флорентино контактирует с Хаби Алонсо

29 марта 2025, 04:30 |
55
0
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент «Реала» Флорентино Перес начал переговоры с возможным преемником Карло Анчелотти.

По информации испанских СМИ, Перес контактировал с испанским тренером «Байера» Хаби Алонсо. Флорентино прилагает усилия, чтобы убедить Хаби возглавить мадридский гранд. Нынешний тренер «Реала» может покинуть клуб уже следующим летом.

Помимо Алонсо, «Реал» рассматривает также назначение наставника «Борнмута» Андони Ираолы.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес решил продлить контракт с голкипером.

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Андони Ираола Флорентино Перес Хаби Алонсо Карло Анчелотти назначение тренера Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Байер Борнмут
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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