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В понедельник, 31 марта, нас ждет матч 1-го раунда группы выбывания Первой лиги Украины между «Кременем» и тернопольской «Нивой». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по киевскому времени.

Кремень

В этом сезоне кременчугская команда демонстрирует откровенно плохие результаты –9 очков в чемпионате (1 выигрыш в игре, 1 техническая победа, 3 ничьи) и как следствие последнее место в группе Б, также вылет из 1/64 финала кубка Украины. Последний раз команда побеждала ещё 20 сентября 2024 года в матче против «Диназа», а последний домашний виигриш случился год назад – 19 апреля в игре против «Хуста».

Нива

Гораздо лучше сезон проводят тернополяне – 16 очков и 5 место в группе А, ни одного поражения в последних 5 матчах 2024 года, однако, как и «Кремень», команда покинула кубок Украины еще на стадии 1/64 финала.

Обе команды провели плодотворную подготовку ко второй части сезона, сыграв 6-8 товарищеских матчей.

Личные встречи

За последние 5 матчей между командами сохраняется абсолютный баланс – 3 ничьи и по 1 выигрышу у каждого коллектива. Правда, «Нива» последний раз побеждала в этом противостоянии ещё в 2021 году. 3 последние поединка команды сыграли ничью.

Интересные факты

В этом сезоне Первой лиги разница забитых/пропущенных голов у «Кременя» -23 мяча, у «Нивы» всего -4.

Зимой Ниву покинули лучший бомбардир и ассистент команды в этом сезоне - Андрей Ризнык (подписал контракт с Левым Берегом) и Андрей Кухарчук (перешел в Подолье).

Обе команды забивали в 6/8 последних личных встречах.

Кремень не может победить уже в 9 матчах к ряду.

Возможные стартовые составы

Кремень: Матус, Боровский – Аркуша – Дихтярук – Паламарчук, Прокопчук – Панчишин – Пастернак – Молько, Трофимчук

Нива: Ольховой, Мудрый-Демиденко – Слотюк – Михальчук, Давыдов, Галадей – Бей – Сидун, Посевкин – Напуда

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Кременя – 6,09, ничья – 3.85, победа Нивы – 1,54. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Учитывая плохую форму обоих коллективов, уход ключевых игроков «Нивы» и отсутствие усилений в составе «Кременя» я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.72.