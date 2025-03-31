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Первая лига
Кремень
31.03.2025 12:00 - : -
Нива Тернополь
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Украина. Первая лига
31 марта 2025, 04:55 | Обновлено 31 марта 2025, 04:56
59
0

Кремень – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Поединок состоится 31 марта в 12:00 по Киеву

31 марта 2025, 04:55 | Обновлено 31 марта 2025, 04:56
59
0
Кремень – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Нива Тернополь

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В понедельник, 31 марта, нас ждет матч 1-го раунда группы выбывания Первой лиги Украины между «Кременем» и тернопольской «Нивой». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по киевскому времени.

Кремень

В этом сезоне кременчугская команда демонстрирует откровенно плохие результаты –9 очков в чемпионате (1 выигрыш в игре, 1 техническая победа, 3 ничьи) и как следствие последнее место в группе Б, также вылет из 1/64 финала кубка Украины. Последний раз команда побеждала ещё 20 сентября 2024 года в матче против «Диназа», а последний домашний виигриш случился год назад – 19 апреля в игре против «Хуста».

Нива

Гораздо лучше сезон проводят тернополяне – 16 очков и 5 место в группе А, ни одного поражения в последних 5 матчах 2024 года, однако, как и «Кремень», команда покинула кубок Украины еще на стадии 1/64 финала.

Обе команды провели плодотворную подготовку ко второй части сезона, сыграв 6-8 товарищеских матчей.

Личные встречи

За последние 5 матчей между командами сохраняется абсолютный баланс – 3 ничьи и по 1 выигрышу у каждого коллектива. Правда, «Нива» последний раз побеждала в этом противостоянии ещё в 2021 году. 3 последние поединка команды сыграли ничью.

Интересные факты

  • В этом сезоне Первой лиги разница забитых/пропущенных голов у «Кременя» -23 мяча, у «Нивы» всего -4.
  • Зимой Ниву покинули лучший бомбардир и ассистент команды в этом сезоне - Андрей Ризнык (подписал контракт с Левым Берегом) и Андрей Кухарчук (перешел в Подолье).
  • Обе команды забивали в 6/8 последних личных встречах.
  • Кремень не может победить уже в 9 матчах к ряду.

Возможные стартовые составы

  • Кремень: Матус, Боровский – Аркуша – Дихтярук – Паламарчук, Прокопчук – Панчишин – Пастернак – Молько, Трофимчук
  • Нива: Ольховой, Мудрый-Демиденко – Слотюк – Михальчук, Давыдов, Галадей – Бей – Сидун, Посевкин – Напуда

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Кременя – 6,09, ничья – 3.85, победа Нивы – 1,54. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Учитывая плохую форму обоих коллективов, уход ключевых игроков «Нивы» и отсутствие усилений в составе «Кременя» я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.72.

Прогноз Sport.ua
Кремень
31 марта 2025 -
12:00
Нива Тернополь
Тотал меньше 2.5 1.72 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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