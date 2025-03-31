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Первая лига
Кремень
31.03.2025 12:00 – FT 1 : 2
Нива Тернополь
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Украина. Первая лига
31 марта 2025, 14:06 | Обновлено 31 марта 2025, 14:31
509
0

Вирт доволен. Нива одолела Кремень в первом матче группы за выживание

Клуб из Тернополя одолел соперника со счетом 2:1

31 марта 2025, 14:06 | Обновлено 31 марта 2025, 14:31
509
0
Вирт доволен. Нива одолела Кремень в первом матче группы за выживание
ФК Нива Тернополь

В понедельник, 31 марта, прошел матч между командами «Нива» Тернополь и «Кремень» в группе за выживание Первой лиги Украины.

Местом проведения футбольного противостояния стал стадион «Кремень» в Кременчуге.

Уже в первом тайме подопечные Юрия Вирта вышли вперед. На 40-й минуте нападающий «Нивы» Дмитрий Галадей открыл счет в матче. «Кремень» ответил сопернику забитым мячом после перерыва, автором гола стал Даниил Сидоренко. Паритет держался до последних минут матча, пока игрок «Нивы» Валентин Напуда не прошил ворота оппонента. В результате «Нива» покинула Кременчуг с минимальной победой – 2:1.

Первая лига Украины. Выживание. 31 марта

«Кремень» – «Нива» Тернополь – 1:2

Голы: Сидоренко, 54 – Голодей, 40, Напуда, 82

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Напуда (Нива Тернополь).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сидоренко (Кремень).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Галадей (Нива Тернополь).
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Нива Тернополь Кремень Кременчуг Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Даниил Сидоренко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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