Вирт доволен. Нива одолела Кремень в первом матче группы за выживание
Клуб из Тернополя одолел соперника со счетом 2:1
В понедельник, 31 марта, прошел матч между командами «Нива» Тернополь и «Кремень» в группе за выживание Первой лиги Украины.
Местом проведения футбольного противостояния стал стадион «Кремень» в Кременчуге.
Уже в первом тайме подопечные Юрия Вирта вышли вперед. На 40-й минуте нападающий «Нивы» Дмитрий Галадей открыл счет в матче. «Кремень» ответил сопернику забитым мячом после перерыва, автором гола стал Даниил Сидоренко. Паритет держался до последних минут матча, пока игрок «Нивы» Валентин Напуда не прошил ворота оппонента. В результате «Нива» покинула Кременчуг с минимальной победой – 2:1.
Первая лига Украины. Выживание. 31 марта
«Кремень» – «Нива» Тернополь – 1:2
Голы: Сидоренко, 54 – Голодей, 40, Напуда, 82
События матча
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