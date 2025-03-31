Вирт доволен. Нива одолела Кремень в первом матче группы за выживание

В понедельник, 31 марта, прошел матч между командами «Нива» Тернополь и «Кремень» в группе за выживание Первой лиги Украины.

Местом проведения футбольного противостояния стал стадион «Кремень» в Кременчуге.

Уже в первом тайме подопечные Юрия Вирта вышли вперед. На 40-й минуте нападающий «Нивы» Дмитрий Галадей открыл счет в матче. «Кремень» ответил сопернику забитым мячом после перерыва, автором гола стал Даниил Сидоренко. Паритет держался до последних минут матча, пока игрок «Нивы» Валентин Напуда не прошил ворота оппонента. В результате «Нива» покинула Кременчуг с минимальной победой – 2:1.

Первая лига Украины. Выживание. 31 марта

«Кремень» – «Нива» Тернополь – 1:2

Голы: Сидоренко, 54 – Голодей, 40, Напуда, 82