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Первая лига
Кремень
31.03.2025 12:00 – FT 1 : 2
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
31 марта 2025, 13:00 | Обновлено 31 марта 2025, 14:00
303
0

Кремень – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 марта в 12:00 видеоотрансляцию матча Первой лиги

31 марта 2025, 13:00 | Обновлено 31 марта 2025, 14:00
303
0
Кремень – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 марта проходит матч стартового тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды выступают в нижней группе, которая ведет борьбу за выживание.

Кремень – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Напуда (Нива Тернополь).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сидоренко (Кремень).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Галадей (Нива Тернополь).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Нива Тернополь Кремень Кременчуг
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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