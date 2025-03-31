31 марта проходит матч стартового тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.

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Команды выступают в нижней группе, которая ведет борьбу за выживание.

Кремень – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица