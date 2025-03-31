31.03.2025 12:00 – FT 1 : 2
Украина. Первая лига31 марта 2025, 13:00 | Обновлено 31 марта 2025, 14:00
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Кремень – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 марта в 12:00 видеоотрансляцию матча Первой лиги
31 марта 2025, 13:00 | Обновлено 31 марта 2025, 14:00
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31 марта проходит матч стартового тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды выступают в нижней группе, которая ведет борьбу за выживание.
Кремень – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирная таблица
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Напуда (Нива Тернополь).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сидоренко (Кремень).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Галадей (Нива Тернополь).
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