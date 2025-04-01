Кремень – Нива Тернополь – 1:2. Видео голов и обзор матча

В Первой лиге возобновились игры чемпионата. «Кремень» принимал тернопольскую «Ниву».

Гости вышли вперед на 40-й минуте. Нападающий «Нивы» Дмитрий Галадей открыл счет в матче. «Кремень» ответил сопернику на 54-й минуте. Автором гола стал Даниил Сидоренко.

И все же «Ниве» удалось вырвать победу. На 82-й минуте Валентин Напуда принес своей команде три очка.

Первая лига Украины. Группа Выбывание. 31 марта

«Кремень» (Кременчуг) – «Нива» (Тернополь) – 1:2

Голы: Сидоренко, 54 – Галадей, 40, Напуда, 82

«Кремень»: Матус, Тилоха, Сидоренко, Бондарь, Боровский, Жданович, Покась, Савицкий (Мельник 78), Молько, Прокопчук (Максименко 88), Стецюк (Ковальский 75).

Запасные: Дмитроченко, Клепко, Колосков.

«Нива»: Ольховый, Мудрый (Паламарчук 66), Демиденко, Слотюк, Михальчук, Михайлив, Давыдов (Кицун 90+1), Посевкин (Бей 66), Седан (Напуда 66), Мысык, Галадей (Вышинский 76).

Запасные: Чубак, Герега, Бац, Михайлов, Величко.

Предупреждения: Молько (50), Покась (80) – Михайлив (28), Бей (89).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча