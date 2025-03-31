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Испания
31 марта 2025, 04:28 | Обновлено 31 марта 2025, 04:36
64
0

Обнародована оценка Цыганкова за проигранный матч Жироны против Барселоны

Сине-гранатовые победили жиронцев со счетом 4:1 в 29-м туре Ла Лиги

31 марта 2025, 04:28 | Обновлено 31 марта 2025, 04:36
64
0
Обнародована оценка Цыганкова за проигранный матч Жироны против Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

30 марта прошел матч 29-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Жирона.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.

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Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и отыграл 71 минуту, после чего был заменен на Кристиана Стуани. Голевыми действиями украинец не отметился.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Цыганкову оценку в 6.1 балла.

Лучшим игроком был признан форвард сине-гранатовых Роберт Левандовски (8.5), который положил дубль.

Оценки WhoScored за матч Барселона – Жирона

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Барселона Жирона Барселона - Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу WhoScored оценки Виктор Цыганков Роберт Левандовски
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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