Обнародована оценка Цыганкова за проигранный матч Жироны против Барселоны
Сине-гранатовые победили жиронцев со счетом 4:1 в 29-м туре Ла Лиги
30 марта прошел матч 29-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Жирона.
Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.
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Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и отыграл 71 минуту, после чего был заменен на Кристиана Стуани. Голевыми действиями украинец не отметился.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Цыганкову оценку в 6.1 балла.
Лучшим игроком был признан форвард сине-гранатовых Роберт Левандовски (8.5), который положил дубль.
Оценки WhoScored за матч Барселона – Жирона
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