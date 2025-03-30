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  4. Барселона – Жирона – 4:1. Дежавю с Монтиливи. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Барселона
30.03.2025 17:15 – FT 4 : 1
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 марта 2025, 19:54 | Обновлено 30 марта 2025, 20:02
2081
4

Барселона – Жирона – 4:1. Дежавю с Монтиливи. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 29-го тура Ла Лиги 2024/25

30 марта 2025, 19:54 | Обновлено 30 марта 2025, 20:02
2081
4
Барселона – Жирона – 4:1. Дежавю с Монтиливи. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

30 марта прошел матч 29-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Жирона.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и отыграл 71 минуту, после чего был заменен на Кристиана Стуани.

Интересно, что в 1-м круге чемпионата Испании Барса на стадионе Жироны Монтиливи также одержала победу 4:1.

Ла Лига 2024/25. 29-й тур, 30 марта

Барселона – Жирона – 4:1

Голы: Крейчи, 43 (автогол), Левандовски, 61, 77, Торрес, 86 – Данжума, 53

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Крейчи, 43 мин. (автогол)

ГОЛ! 1:1 Данжума, 53 мин.

ГОЛ! 2:1 Левандовски, 61 мин.

ГОЛ! 3:1 Левандовски, 77 мин.

ГОЛ! 4:1 Торрес, 86 мин.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Арно Грёневельд (Жирона).
43’
ГОЛ ! Автогол забил Ладислав Крейчи (Жирона).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Victor673256ua
Левандовськи вже перевершив бомбардирський результат Довбика в Ла Лізі за минулий рік. А ще грати і грати
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Saar
Дніще Ямал почне колись забивати!? він забув , що - форвард?!
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