30 марта прошел матч 29-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Жирона.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.

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Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и отыграл 71 минуту, после чего был заменен на Кристиана Стуани.

Интересно, что в 1-м круге чемпионата Испании Барса на стадионе Жироны Монтиливи также одержала победу 4:1.

Ла Лига 2024/25. 29-й тур, 30 марта

Барселона – Жирона – 4:1

Голы: Крейчи, 43 (автогол), Левандовски, 61, 77, Торрес, 86 – Данжума, 53

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Крейчи, 43 мин. (автогол)

ГОЛ! 1:1 Данжума, 53 мин.

ГОЛ! 2:1 Левандовски, 61 мин.

ГОЛ! 3:1 Левандовски, 77 мин.

ГОЛ! 4:1 Торрес, 86 мин.