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30 марта свою встречу в рамках Ла Лиги проведут Барселона и Жирона. Встреча начнется в 17:15 по киевскому времени.

Барселона

За десять туров до конца чемпионата Барса удерживает лидерство, опережая второй Реал на три очка, расслабляться при таких условиях точно рано. Команда сейчас набрала сумасшедший ход, находясь на серии из 19 матчей без поражений во всех турнирах. Последний раз клуб уступал еще в конце прошлого года.

Свой последний матч Барселона провела 27 марта, когда в перенесенном матче одолела дома Осасуну со счетом 3:0, из-за этого у футболистов было не так много времени на восстановление.

В Лиге Чемпионов команда дошла до четвертьфинала, где сыграет против Боруссии Дортмунд, соперник далеко не самый опасный, а в потенциальном полуфинале придется сыграть против победителя пары Бавария – Интер. Также Барса еще играет в Кубке Испании, где должна сыграть против Атлетико ответный матч на выезде, после того, как дома сыграли 4:4.

Жирона

В этом сезоне Жирона попробовала свои силы в Лиге Чемпионов, хот впечатлить не удалось, всего одна победа, при 7 поражениях. После сенсационного третьего места в прошлом сезоне Ла Лиги, от команды не ожидали высоких результатов в этом чемпионате.

Сейчас клуб идет только 13-м в турнирной таблице, отрыв от опасной зоны сейчас составляет 7 очков. В последнем туре Жирона расписала мировую дома с Валенсией – 1:1, что было вполне справедливо, учитывая рисунок матча. Упомянутая ничья стала третьей кряду. В общей сложности команда не побеждает в шести матчах подряд, набрав всего три очка за этот отрезок.

Учитывая положение дел, Жироне важно избежать борьбы за выживание, сезон был сложным, но вылета из элиты испанского футбола клуб точно не заслуживает.

Личные встречи

В первом круге Барса уверенно выиграла со счетом 4:1, дублем отметился Ямаль, хотя если вспомнить прошлый сезон, обе очные встречи выиграла Жирона с одинаковым счетом 4:2.

Прогноз

Не надо быть великим аналитиком, чтоб понять, кто является фаворитом в предстоящем каталонском дерби.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Барселоны – 1,24, ничья – 6,92, победа Жироны – 10,84. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Хоть Барса явно сильнее, недавний матч в чемпионате может помешать показать свой максимум. Предлагаю сделать ставку на обмен забитыми мячами за 1,69.