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  4. Дубль Левандовски и 71 минута Цыганкова. Барселона отгрузила Жироне 4 мяча
Чемпионат Испании
Барселона
30.03.2025 17:15 – FT 4 : 1
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 марта 2025, 19:15 | Обновлено 30 марта 2025, 19:28
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Дубль Левандовски и 71 минута Цыганкова. Барселона отгрузила Жироне 4 мяча

Сине-гранатовые победили соперников со счетом 4:1 в 29-м туре Ла Лиги

30 марта 2025, 19:15 | Обновлено 30 марта 2025, 19:28
750
1
Дубль Левандовски и 71 минута Цыганкова. Барселона отгрузила Жироне 4 мяча
Getty Images/Global Images Ukraine

30 марта состоялся матч 29-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Жирона.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Каталонии. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу сине-гранатовых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль для хозяев поля оформил Роберт Левандовски. На счету польского форварда уже 25 голов в текущем сезоне чемпионата Испании.

Еще один мяч для Барсы забил Ферран Торрес, а также в свои ворота отличился центрбек жиронцев Ладислав Крейчи. У Жироны забить сумел только Арно Данжума.

В составе гостей 71 минуту со старта отыграл украинский футболист Виктор Цыганков, после чего он был заменен на Кристиана Стуани.

Барселона благодаря этой победе набрала 66 очков и идет на первом место в таблице Ла Лиги. У ближайшего преследователя Реала 63 пункта. У Жироны в активе 34 пункта и 13-я строчка.

Ла Лига 2024/25. 29-й тур, 30 марта

Барселона – Жирона – 4:1

Голы: Крейчи, 43 (автогол), Левандовски, 61, 77, Торрес, 86 – Данжума, 53

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Барселона Жирона Барселона - Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Роберт Левандовски Арно Данжума Груневелд Ферран Торрес автогол Ладислав Крейчи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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NATS
А почему статья не начинается со слов "невероятный Левандовский"? Вот вчера Мбапе забил 2 гола, один из них с пенальти, и был в статье "невероятным". А тут форвард в возрасте забил 2 отличных гола с игры и не слово про "невероятного" просто дубль
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