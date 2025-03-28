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Чемпионат Испании
Барселона
30.03.2025 17:15 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
28 марта 2025, 19:59 |
183
0

Барселона – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция 

Смотрите 30 марта в 17:15 поединок 29-го тура испанской Ла Лиги

28 марта 2025, 19:59 |
183
0
Барселона – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция 
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 30 марта, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Жирона».

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Жирона
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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