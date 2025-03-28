Испания28 марта 2025, 19:59 |
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Барселона – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 марта в 17:15 поединок 29-го тура испанской Ла Лиги
28 марта 2025, 19:59 |
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В воскресенье, 30 марта, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Жирона».
Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – ЖиронаСмотреть трансляцию
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