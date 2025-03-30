Германия30 марта 2025, 23:23 | Обновлено 30 марта 2025, 23:37
1982
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ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал контракт с Боруссией Дортмунд
15-летний Назар Рудзей продолжит карьеру в Германии
30 марта 2025, 23:23 | Обновлено 30 марта 2025, 23:37
1982
1
Украинский защитник Назар Рудзей официально стал игроком дортмундской «Боруссии».
15-летний Рудзей является воспитанником донецкого «Шахтера».
Назар родился в 2009 году, играет в защите на правом фланге. Рудзей входит в состав сборной Украины U-16.
В детско-юношеском Чемпионате Украины Назар Рудзей провел 25 матчей, в которых забил 5 голов.
Ранее из донецкого «Шахтера» в испанский «Бетис» перешел молодой вратарь Ян Журавский.
Читайте также:Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
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