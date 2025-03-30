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Германия
30 марта 2025, 23:23 | Обновлено 30 марта 2025, 23:37
1982
1

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал контракт с Боруссией Дортмунд

15-летний Назар Рудзей продолжит карьеру в Германии

30 марта 2025, 23:23 | Обновлено 30 марта 2025, 23:37
1982
1
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал контракт с Боруссией Дортмунд
ФК Боруссия Дортмунд. Назар Рудзей

Украинский защитник Назар Рудзей официально стал игроком дортмундской «Боруссии».

15-летний Рудзей является воспитанником донецкого «Шахтера».

Назар родился в 2009 году, играет в защите на правом фланге. Рудзей входит в состав сборной Украины U-16.

В детско-юношеском Чемпионате Украины Назар Рудзей провел 25 матчей, в которых забил 5 голов.

Ранее из донецкого «Шахтера» в испанский «Бетис» перешел молодой вратарь Ян Журавский.

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Николай Степанов Источник: Instagram
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