ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал контракт с Боруссией Дортмунд

Украинский защитник Назар Рудзей официально стал игроком дортмундской «Боруссии».

15-летний Рудзей является воспитанником донецкого «Шахтера».

Назар родился в 2009 году, играет в защите на правом фланге. Рудзей входит в состав сборной Украины U-16.

В детско-юношеском Чемпионате Украины Назар Рудзей провел 25 матчей, в которых забил 5 голов.

Ранее из донецкого «Шахтера» в испанский «Бетис» перешел молодой вратарь Ян Журавский.