Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
Назар Рудзей покинул донецкий клуб
Фланговый защитник донецкого «Шахтера» Назар Рудзей стал игроком дортмундской «Боруссии», сообщает украинский журналист Сергей Тищенко.
Также по информации источника состав юношеской команды «горняков» покинул Кирилл Савченко. Он тоже выступает на позиции флангового защитника и продолжит свою карьеру в хорватском «Хайдуке» Сплит.
Назар Рудзей - футболист 2009 года рождения, Кирилл Савченко родился чуть позже – в 2010 году.
Ранее из состава юношеской команды донецкого «Шахтера» в испанский «Бетис» перешел вратарь Ян Журавский.
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