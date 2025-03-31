Вундеркинд Реала покинет клуб. Он отказался бить решающий пенальти

18-летний бразильский нападающий «Реала» Эндрик летом может покинуть клуб.

По информации Todofichajes, «Реал» хочет отдать в аренду своего футболиста. У мадридского гранда есть предложения из Серии А и АПЛ, однако «Реал» их не рассматривает, поскольку хочет, чтобы бразилец продолжал играть именно в Ла Лиге.

На горизонте появился «Реал» Сосьедад, который уже связался с «бланкос» по поводу аренды бразильца. Наиболее вероятным вариантом является то, что баски арендуют Эндрика аж на два сезона.

Ранее сообщалось, что Эндрик отказался бить решающий пенальти в матче Лиги чемпионов.