Вундеркинд Реала покинет клуб. Он отказался бить решающий пенальти
Эндрик может продолжить карьеру в «Реал» Сосьедад
18-летний бразильский нападающий «Реала» Эндрик летом может покинуть клуб.
По информации Todofichajes, «Реал» хочет отдать в аренду своего футболиста. У мадридского гранда есть предложения из Серии А и АПЛ, однако «Реал» их не рассматривает, поскольку хочет, чтобы бразилец продолжал играть именно в Ла Лиге.
На горизонте появился «Реал» Сосьедад, который уже связался с «бланкос» по поводу аренды бразильца. Наиболее вероятным вариантом является то, что баски арендуют Эндрика аж на два сезона.
Ранее сообщалось, что Эндрик отказался бить решающий пенальти в матче Лиги чемпионов.
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