Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вундеркинд Реала покинет клуб. Он отказался бить решающий пенальти
Испания
31 марта 2025, 04:26 |
126
0

Вундеркинд Реала покинет клуб. Он отказался бить решающий пенальти

Эндрик может продолжить карьеру в «Реал» Сосьедад

31 марта 2025, 04:26 |
126
0
Вундеркинд Реала покинет клуб. Он отказался бить решающий пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

18-летний бразильский нападающий «Реала» Эндрик летом может покинуть клуб.

По информации Todofichajes, «Реал» хочет отдать в аренду своего футболиста. У мадридского гранда есть предложения из Серии А и АПЛ, однако «Реал» их не рассматривает, поскольку хочет, чтобы бразилец продолжал играть именно в Ла Лиге.

На горизонте появился «Реал» Сосьедад, который уже связался с «бланкос» по поводу аренды бразильца. Наиболее вероятным вариантом является то, что баски арендуют Эндрика аж на два сезона.

Ранее сообщалось, что Эндрик отказался бить решающий пенальти в матче Лиги чемпионов.

По теме:
Лунин наехал на игрока Реала после двух пропущенных. Что сказал Андрей?
На просмотр в Черноморец приехал воспитанник Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал контракт с Боруссией Дортмунд
Реал Сосьедад Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы аренда игрока Эндрик
Дмитрий Олейник Источник: Todofichajes.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Взяли по 3 очка. Таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии, Шахтера
Футбол | 30 марта 2025, 06:23 0
Взяли по 3 очка. Таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии, Шахтера
Взяли по 3 очка. Таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии, Шахтера

С 28 по 30 марта проходят поединки 22-го тура Украинской Премьер-лиги

Шахтер отправил экс-игрока сборной Украины в дубль. Срна ничего не объяснил
Футбол | 30 марта 2025, 08:58 7
Шахтер отправил экс-игрока сборной Украины в дубль. Срна ничего не объяснил
Шахтер отправил экс-игрока сборной Украины в дубль. Срна ничего не объяснил

Иван Петряк переживает не лучшие времена в своей карьере

Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
Футбол | 30.03.2025, 17:18
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
ФОТО. Жена Судакова сфотографировались практически голой. Огонь
Футбол | 30.03.2025, 23:45
ФОТО. Жена Судакова сфотографировались практически голой. Огонь
ФОТО. Жена Судакова сфотографировались практически голой. Огонь
Обнародована оценка Цыганкова за проигранный матч Жироны против Барселоны
Футбол | 31.03.2025, 04:28
Обнародована оценка Цыганкова за проигранный матч Жироны против Барселоны
Обнародована оценка Цыганкова за проигранный матч Жироны против Барселоны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
30.03.2025, 09:20 24
Бокс
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
29.03.2025, 07:25 6
Бокс
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
29.03.2025, 23:43 21
Футбол
Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?
Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?
29.03.2025, 10:27 4
Футбол
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
29.03.2025, 09:00 1
Война
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
29.03.2025, 09:29
Бокс
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
29.03.2025, 09:47 14
Футбол
Что случилось с футболистом, который был «лучше, чем Лионель Месси»?
Что случилось с футболистом, который был «лучше, чем Лионель Месси»?
29.03.2025, 02:49 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем