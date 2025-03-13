Анчелотти назвал игрока Реала, который отказался бить решающий пенальти

12 марта состоялся второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридские клубы – «Реал» и «Атлетико». Судьба противостояния решилась в серии пенальти, где лучше себя проявили подопечные Карло Анчелотти.

Главный тренер «Реала» признался, что один из его игроков не хотел бить пенальти, поэтому наставнику пришлось изменить свой выбор:

«Мы не планировали доводить эту игру до серии пенальти. Я доволен всеми футболистами. Камавинга и Вальверде отлично проявили себя в центре. Тчуамени получил желтую, пришлось заменить его. У нас было много проблем из-за внушительного количества травм. Но в этом клубе все привыкли бороться до последнего.

Пенальти – это всегда лотерея. Изначально я хотел, чтобы пятый удар бил Эндрик. Но когда я сообщил ему об этом... Его лицо поменялось, он был не слишком довольным из-за моего решения. Поэтому остановились на Рюдигере, он очень хладнокровный», – сказал Анчелотти.

В 1/4 финала мадридский клуб сыграет против английского «Арсенала». Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.