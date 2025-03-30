Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?

В ночь на 30 марта состоялся матч очередного тура MLS между командами Интер Майами и Филадельфия Юнайтед. Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в городе Форт Лодердейл. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 57-й минуте второй мяч для цаплей забил легендарный аргентинский форвард Лионель Месси.

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Для 37-летнего Месси этот гол стал 855-м в карьере в 1088 матчах.

У его вечного соперника Криштиану Роналду 929 забитых мячей. Однако Лео меньше забивал с пенальти: 109 реализованных 11-метровых против 173.

КриРо достиг отметки в 929 голов за 1271 игру. Роналду сейчас выступает в составе саудовского Аль-Насра.