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  4. Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Major League Soccer
30 марта 2025, 08:09 |
879
0

Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?

Лионель поразил ворота Филадельфии Юнион в матче MLS за Интер Майами

30 марта 2025, 08:09 |
879
0
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Twitter. Лионель Месси и Криштиану Роналду

В ночь на 30 марта состоялся матч очередного тура MLS между командами Интер Майами и Филадельфия Юнайтед. Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в городе Форт Лодердейл. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 57-й минуте второй мяч для цаплей забил легендарный аргентинский форвард Лионель Месси.

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Для 37-летнего Месси этот гол стал 855-м в карьере в 1088 матчах.

У его вечного соперника Криштиану Роналду 929 забитых мячей. Однако Лео меньше забивал с пенальти: 109 реализованных 11-метровых против 173.

КриРо достиг отметки в 929 голов за 1271 игру. Роналду сейчас выступает в составе саудовского Аль-Насра.

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Лионель Месси Криштиану Роналду статистика Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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