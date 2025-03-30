Месси забил через две минуты после выхода на поле. Интер одержал победу

30 марта в матче регулярного чемпионата МЛС состоялся поединок между «Интером» Майами и «Филадельфией Юнион».

В первом тайме между командами была равная игра. Но удача все же улыбнулась «Интеру».

На 23-й минуте Роберт Тейлор открыл счет в матче.

Во втором тайме Хавьер Маскерано понял, что нужно что-то менять. На 55-й минуте на поле появился Лионель Месси, который заменил автора гола Тейлора.

Лионелю понадобилось две минуты, чтобы забить свой гол. После паса Луиса Суареса Месси переиграл голкипера.

Концовка матча была напряженной, ведь на 80-й минуте Даниэль Газдаг один мяч отыграл. Но в итоге «Интер» праздновал победу в этом поединке.

МЛС. Регулярный чемпионат. 30 марта

Интер Майами – Филадельфия Юнион - 2:1

Голы: Тейлор, 23, Месси, 57, – Газдаг, 80