Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси забил через две минуты после выхода на поле. Интер одержал победу
МЛС США
Интер Майами
30.03.2025 01:30 – FT 2 : 1
Филадельфия Юнион
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
30 марта 2025, 05:02 | Обновлено 30 марта 2025, 05:15
157
0

Месси забил через две минуты после выхода на поле. Интер одержал победу

«Филадельфия» не смогла забрать очки с Майами

30 марта 2025, 05:02 | Обновлено 30 марта 2025, 05:15
157
0
Месси забил через две минуты после выхода на поле. Интер одержал победу
Интер Маями

30 марта в матче регулярного чемпионата МЛС состоялся поединок между «Интером» Майами и «Филадельфией Юнион».

В первом тайме между командами была равная игра. Но удача все же улыбнулась «Интеру».

На 23-й минуте Роберт Тейлор открыл счет в матче.

Во втором тайме Хавьер Маскерано понял, что нужно что-то менять. На 55-й минуте на поле появился Лионель Месси, который заменил автора гола Тейлора.

Лионелю понадобилось две минуты, чтобы забить свой гол. После паса Луиса Суареса Месси переиграл голкипера.

Концовка матча была напряженной, ведь на 80-й минуте Даниэль Газдаг один мяч отыграл. Но в итоге «Интер» праздновал победу в этом поединке.

МЛС. Регулярный чемпионат. 30 марта

Интер Майами – Филадельфия Юнион - 2:1

Голы: Тейлор, 23, Месси, 57, – Газдаг, 80

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Газдаг (Филадельфия Юнион).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Тэйлор (Интер Майами).
По теме:
Гризманн обошел Месси по количеству матчей в Ла Лиге
Фабрицио Романо отреагировал на слухи о переходе Роналду в клуб Месси
МЕНШИК: Как одолел Фритца? Пожал руку Месси и не мыл ее. Это стало ключевым
Интер Майами Филадельфия Юнион Лионель Месси Луис Суарес Роберт Тейлор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятный Мбаппе! Реал с Луниным выстрадал победу над Леганесом
Футбол | 29 марта 2025, 23:59 9
Невероятный Мбаппе! Реал с Луниным выстрадал победу над Леганесом
Невероятный Мбаппе! Реал с Луниным выстрадал победу над Леганесом

Французский страйкер сделал результат для мадридского гранда

Рекордная сумма в истории АПЛ. Ливерпуль заменит Салаха чемпионом мира
Футбол | 29 марта 2025, 14:01 1
Рекордная сумма в истории АПЛ. Ливерпуль заменит Салаха чемпионом мира
Рекордная сумма в истории АПЛ. Ливерпуль заменит Салаха чемпионом мира

«Атлетико» может заработать серьезные деньги на трансфере Хулиана Альвареса

Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
Война | 29.03.2025, 09:00
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
В Италии верят, что звезда сборной Украины усилит топ-клуб Серии А
Футбол | 30.03.2025, 02:39
В Италии верят, что звезда сборной Украины усилит топ-клуб Серии А
В Италии верят, что звезда сборной Украины усилит топ-клуб Серии А
Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?
Футбол | 29.03.2025, 10:27
Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?
Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
29.03.2025, 07:25 4
Бокс
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
29.03.2025, 07:47 19
Футбол
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
28.03.2025, 08:51
Теннис
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
29.03.2025, 09:29
Бокс
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
29.03.2025, 20:22 6
Футбол
Рух – Динамо – 0:2. Киевляне мчатся к чемпионству. Видео голов, обзор матча
Рух – Динамо – 0:2. Киевляне мчатся к чемпионству. Видео голов, обзор матча
29.03.2025, 19:55 3
Футбол
Его ждет большое будущее. Кепа сделал выбор между Забарным и Хейсеном
Его ждет большое будущее. Кепа сделал выбор между Забарным и Хейсеном
28.03.2025, 05:45 1
Футбол
Что случилось с футболистом, который был «лучше, чем Лионель Месси»?
Что случилось с футболистом, который был «лучше, чем Лионель Месси»?
29.03.2025, 02:49 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем