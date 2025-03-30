В ночь на 30 марта состоялся матч очередного тура MLS между командами Интер Майами и Филадельфия Юнайтед.

Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в городе Форт Лодердейл. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 57-й минуте второй мяч для цаплей забил легендарный аргентинский форвард Лионель Месси.

MLS 2025. 29–30 марта

Интер Майами – Филадельфия Юнайтед – 2:1

Голы: Тэйлор, 23, Месси, 57 – Газдаг, 80

Видеообзор матча