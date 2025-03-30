30.03.2025 01:30 – FT 2 : 1
Major League Soccer30 марта 2025, 07:12 |
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Интер Майами – Филадельфия Юнион – 2:1. Как забил Месси. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча MLS 2025
30 марта 2025, 07:12 |
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В ночь на 30 марта состоялся матч очередного тура MLS между командами Интер Майами и Филадельфия Юнайтед.
Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в городе Форт Лодердейл. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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На 57-й минуте второй мяч для цаплей забил легендарный аргентинский форвард Лионель Месси.
MLS 2025. 29–30 марта
Интер Майами – Филадельфия Юнайтед – 2:1
Голы: Тэйлор, 23, Месси, 57 – Газдаг, 80
Видеообзор матча
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Газдаг (Филадельфия Юнион).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Тэйлор (Интер Майами).
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