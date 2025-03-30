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МЛС США
Интер Майами
30.03.2025 01:30 – FT 2 : 1
Филадельфия Юнион
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Major League Soccer
30 марта 2025, 07:12 |
117
0

Интер Майами – Филадельфия Юнион – 2:1. Как забил Месси. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча MLS 2025

30 марта 2025, 07:12 |
117
0
Интер Майами – Филадельфия Юнион – 2:1. Как забил Месси. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 30 марта состоялся матч очередного тура MLS между командами Интер Майами и Филадельфия Юнайтед.

Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в городе Форт Лодердейл. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 57-й минуте второй мяч для цаплей забил легендарный аргентинский форвард Лионель Месси.

MLS 2025. 29–30 марта

Интер Майами – Филадельфия Юнайтед – 2:1

Голы: Тэйлор, 23, Месси, 57 – Газдаг, 80

Видеообзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Газдаг (Филадельфия Юнион).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Тэйлор (Интер Майами).
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Филадельфия Юнион Интер Майами видео голов и обзор Лионель Месси Major League Soccer (MLS)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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