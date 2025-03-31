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Лацио
31.03.2025 21:45 - : -
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Италия
31 марта 2025, 04:32 |
6
0

Лацио – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 31 марта в 21:45 по Киеву

31 марта 2025, 04:32 |
6
0
Лацио – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ФК Лацио

31 марта на «Стадио Олимпико» пройдет матч 29-го тура Серии А Италии, в котором Лацио встретится с Торино. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Лацио

Команда резко сдала в прошлом сезоне. Да, у нее получилось выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Но не зря уже после этого уволили Сарри - ему, недавнему герою, не простили резкий спад на внутренней арене, где вице-чемпион рухнул в середину таблицы. Впрочем, уже без Маурицио получилось забраться хотя бы на седьмую позицию, на очко опередив Фиорентину.

Таким образом, новый полноценный наставник, Марко Барони, получил возможность играть с новыми подопечными в Лиге Европы. Там итальянцы успешны даже экспериментальным составом: показали один из лучших результатов в основном раунде и справились в плей-офф с Викторией Пльзень. При этом на внутренней арене не хватает стабильности. В кубке выбили Наполи, но в конце февраля уступили Интеру. А в Серии А выиграли только один матч из пяти последних, и после 0:5 с Болоньей пропустили ее вперед, откатившись на 6-ю позицию. Но дистанция до соперника минимальна, в пару очков.

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Торино

Клуб в предыдущие пару лет играл под руководством Ивана Юрича. Тот поднял подопечных, вот только потолком стало место в верхней части таблицы, но при этом ниже зоны еврокубков. Вот и прошлый сезон закончили, набрав 53 очка - этого хватило только на 9-е место. Так что амбициозное руководство летом сменило наставника, переманив из Венеции Ваноли.

Паоло классно начинал, но с сентябрьского вылета из кубка (1-2 с Эмполи) началась серия, в рамках которой было проиграно 8 из 10 матчей. Только постепенно получилось наладить игру, в основном просто перестав терпеть постоянные поражения, сводя поединки вничью. И только к самому концу зимы снова набрали форму: выиграли у Милана, Монцы и Эмполи, а с Пармой на выезде вели 1:0 и 2:1, но закончили вничью.

Статистика личных встреч

Все три последних очных матча были выиграны римским грандом.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости даже за ничью зацепятся. Хозяева ведут борьбу за четвертое место, и такие матчи выигрывать обязаны - ставим на то, что у них получится (коэффициент - 1,81).

Прогноз Sport.ua
Лацио
31 марта 2025 -
21:45
Торино
Победа Лацио 1.81 Сделать ставку
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Лацио Лацио - Торино Торино Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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