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Лацио
31.03.2025 21:45 – FT 1 : 1
Торино
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Италия
01 апреля 2025, 03:56 | Обновлено 01 апреля 2025, 04:05
16
0

Лацио – Торино – 1:1. Подвела реализация. Видео голов и обзор матча

Римляне не могут одержать победу в трех матчах подряд

01 апреля 2025, 03:56 | Обновлено 01 апреля 2025, 04:05
16
0
Лацио – Торино – 1:1. Подвела реализация. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

31 марта на «Стадио Олимпико» состоялся матч 29-го тура Серии А, в котором «Лацио» встретился с «Торино».

Хозяева поля в первом тайме упустили несколько хороших моментов.

Во втором Адам Марушич на 57-й минуте открыл счет. Казалось, что «Лацио» доведет игру до победы, но на 82-й минуте Гвидас Гвинейтис сравнял счет.

В Серии А «Лацио» в последний раз побеждал 3 марта в матче против «Милана» (2:1).

Серия А. 29-й, 31 марта.

Лацио – Торино – 1:1

Гол: Марушич, 57 - Гвинейтис, 82.

Видео голов и обзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Гвидас Гинейтис (Торино).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Марушич (Лацио).
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Серия A чемпионат Италии по футболу Торино видео голов и обзор Лацио Лацио - Торино
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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