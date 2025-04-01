Лацио – Торино – 1:1. Подвела реализация. Видео голов и обзор матча

31 марта на «Стадио Олимпико» состоялся матч 29-го тура Серии А, в котором «Лацио» встретился с «Торино».

Хозяева поля в первом тайме упустили несколько хороших моментов.

Во втором Адам Марушич на 57-й минуте открыл счет. Казалось, что «Лацио» доведет игру до победы, но на 82-й минуте Гвидас Гвинейтис сравнял счет.

В Серии А «Лацио» в последний раз побеждал 3 марта в матче против «Милана» (2:1).

Серия А. 29-й, 31 марта.

Лацио – Торино – 1:1

Гол: Марушич, 57 - Гвинейтис, 82.

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