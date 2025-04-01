Италия01 апреля 2025, 03:56 | Обновлено 01 апреля 2025, 04:05
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Лацио – Торино – 1:1. Подвела реализация. Видео голов и обзор матча
Римляне не могут одержать победу в трех матчах подряд
01 апреля 2025, 03:56 | Обновлено 01 апреля 2025, 04:05
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31 марта на «Стадио Олимпико» состоялся матч 29-го тура Серии А, в котором «Лацио» встретился с «Торино».
Хозяева поля в первом тайме упустили несколько хороших моментов.
Во втором Адам Марушич на 57-й минуте открыл счет. Казалось, что «Лацио» доведет игру до победы, но на 82-й минуте Гвидас Гвинейтис сравнял счет.
В Серии А «Лацио» в последний раз побеждал 3 марта в матче против «Милана» (2:1).
Серия А. 29-й, 31 марта.
Лацио – Торино – 1:1
Гол: Марушич, 57 - Гвинейтис, 82.
Видео голов и обзор матча
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Гвидас Гинейтис (Торино).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Марушич (Лацио).
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