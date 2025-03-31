Джокович потерпел поражение в финале Мастерса в Майами от 19-летнего чеха
Якуб Меншик на двух тай-брейках одолел Новака, не позволив ему взять 100-й титул в карьере
19-летний чешский теннисист Якуб Меншик (АТР 54) стал победителем хардового турнира АТР 1000 в Майами!
В финале чех на двух тай-брейках переиграл именитого Новака Джоковича (Сербия, ATP 5) за 2 часа и 5 минут.
ATP 1000 Майами. Хард. Финал
Якуб Меншик (Чехия) – Новак Джокович (Сербия) [4] – 7:6 (7:4), 7:6 (7:4)
Это была вторая встреча соперников. Меншик взял реванш у Ноле за поражение в октябре 2024 года в Шанхае на стадии четвертьфинала.
Якуб провел второй финал в карьере и выиграл первый трофей на уровне АТР. В феврале 2024 Меншик уступил в решающем поединке соревнований в Дохе.
Меншик не позволил Джоковичу завоевать 100-й трофей в карьере. Для Новака это был 142-й финал на уровне АТР и 8-й на кортах Майами, в котором он боролся за 7-й титул.
На своем пути к чемпионству Якуб, помимо Джоковича, прошел Роберто Баутисту Агута, Джека Дрейпера, Романа Сафиуллина, Томаша Махача (снялся), Артура Фиса и Тейлора Фритца.
Меншик стал первым чехом с 2005 года, котором удалось выиграть Мастерс. 20 лет назад это сделал Томаш Бердых.
GAME. SET. MENSIK. 👨🎓— ATP Tour (@atptour) March 31, 2025
Sensational @mensik_jakub_ defeats Djokovic 7-6(4) 7-6(4) to capture his maiden ATP Masters 1000 title!!!@MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/OQz7PdFG3p
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