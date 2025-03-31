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ATP
31 марта 2025, 05:55 | Обновлено 31 марта 2025, 06:07
424
1

Джокович потерпел поражение в финале Мастерса в Майами от 19-летнего чеха

Якуб Меншик на двух тай-брейках одолел Новака, не позволив ему взять 100-й титул в карьере

31 марта 2025, 05:55 | Обновлено 31 марта 2025, 06:07
424
1
Джокович потерпел поражение в финале Мастерса в Майами от 19-летнего чеха
Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Меншик

19-летний чешский теннисист Якуб Меншик (АТР 54) стал победителем хардового турнира АТР 1000 в Майами!

В финале чех на двух тай-брейках переиграл именитого Новака Джоковича (Сербия, ATP 5) за 2 часа и 5 минут.

ATP 1000 Майами. Хард. Финал

Якуб Меншик (Чехия) – Новак Джокович (Сербия) [4] – 7:6 (7:4), 7:6 (7:4)

Это была вторая встреча соперников. Меншик взял реванш у Ноле за поражение в октябре 2024 года в Шанхае на стадии четвертьфинала.

Якуб провел второй финал в карьере и выиграл первый трофей на уровне АТР. В феврале 2024 Меншик уступил в решающем поединке соревнований в Дохе.

Меншик не позволил Джоковичу завоевать 100-й трофей в карьере. Для Новака это был 142-й финал на уровне АТР и 8-й на кортах Майами, в котором он боролся за 7-й титул.

На своем пути к чемпионству Якуб, помимо Джоковича, прошел Роберто Баутисту Агута, Джека Дрейпера, Романа Сафиуллина, Томаша Махача (снялся), Артура Фиса и Тейлора Фритца.

Меншик стал первым чехом с 2005 года, котором удалось выиграть Мастерс. 20 лет назад это сделал Томаш Бердых.

Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Меншик и Новак Джокович
Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Меншик
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Меншик
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Меншик

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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