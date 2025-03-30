«Ты хочешь?». Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо

Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский, контракт которого принадлежит харьковскому «Металлисту 1925», признался, что летом мог стать игроком киевского «Динамо».

«Мой агент звонит и говорит: «Хочешь перейти в «Динамо»? Ну, я сначала был в ступоре, не знал, что сказать, но об этом, наверное, никто не знает. Я тоже никому об этом не рассказывал. Да, я сказал, что хочу перейти в «Динамо», но до закрытия трансферного окна оставалось два дня, и оказалось, что у нас нет времени.

Вернее, Игоря Михайловича Суркиса не было в стране, поэтому это было трудно сделать. Оставалось всего несколько часов, а этот перевод не состоялся», — рассказал Илья.

В этом сезоне Илья Крупский провел 19 матчей в Премьер-лиге, отдав две результативные передачи.