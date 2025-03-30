«Ты хочешь?». Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо
Илья Крупский мог стать футболистом киевского клуба
Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский, контракт которого принадлежит харьковскому «Металлисту 1925», признался, что летом мог стать игроком киевского «Динамо».
«Мой агент звонит и говорит: «Хочешь перейти в «Динамо»? Ну, я сначала был в ступоре, не знал, что сказать, но об этом, наверное, никто не знает. Я тоже никому об этом не рассказывал. Да, я сказал, что хочу перейти в «Динамо», но до закрытия трансферного окна оставалось два дня, и оказалось, что у нас нет времени.
Вернее, Игоря Михайловича Суркиса не было в стране, поэтому это было трудно сделать. Оставалось всего несколько часов, а этот перевод не состоялся», — рассказал Илья.
В этом сезоне Илья Крупский провел 19 матчей в Премьер-лиге, отдав две результативные передачи.
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