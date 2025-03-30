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  4. «Ты хочешь?». Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо
Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 13:56 | Обновлено 30 марта 2025, 14:04
3060
3

«Ты хочешь?». Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо

Илья Крупский мог стать футболистом киевского клуба

30 марта 2025, 13:56 | Обновлено 30 марта 2025, 14:04
3060
3
«Ты хочешь?». Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Крупский

Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский, контракт которого принадлежит харьковскому «Металлисту 1925», признался, что летом мог стать игроком киевского «Динамо».

«Мой агент звонит и говорит: «Хочешь перейти в «Динамо»? Ну, я сначала был в ступоре, не знал, что сказать, но об этом, наверное, никто не знает. Я тоже никому об этом не рассказывал. Да, я сказал, что хочу перейти в «Динамо», но до закрытия трансферного окна оставалось два дня, и оказалось, что у нас нет времени.

Вернее, Игоря Михайловича Суркиса не было в стране, поэтому это было трудно сделать. Оставалось всего несколько часов, а этот перевод не состоялся», — рассказал Илья.

В этом сезоне Илья Крупский провел 19 матчей в Премьер-лиге, отдав две результативные передачи.

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Илья Крупский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Игорь Суркис Металлист 1925
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
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Комментарии 3
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SandroKing
Динамо мне напоминает нашу страну. Легче закрыть и открыть что-то новое нежели как-то реформировать.
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0
_9Quantum19_
І добре, що не встигли. Переходити треба до клубів, що розвиваються та набирають обертів, а не до згасаючих та доісновуючих свої останні дні.
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-1
Gargantua81
проебали (с)
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-2
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