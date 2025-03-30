«Где наши йогурты?» Петряк объяснил, почему не расторг контракт с Шахтером

Украинский вингер Иван Петряк, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру», объяснил, почему продолжает тренироваться с юношеским составом «горняков». Футболист заявил, что ему нужно готовить семью.

– Неужели все это время так и будете выступать в юношеской команде?

– В моем случае только одно – ждать, вести переговоры с клубом, искать какое-то компромиссное решение. Попытаться договориться, чтобы отпустили в аренду. Ясно, что не сейчас, потому что сезон в разгаре идет к завершению, скорее даже так.

У меня сложная ситуация, потому что я в 2022 году вернулся в Шахтер из-за границы уже во время полномасштабной войны. И мои условия контракта с донецким клубом были несколько лучше, чем у некоторых других украинских игроков, скажем так.

Мне 31 год, у меня есть семья, трое маленьких детей. Я должен, как мужчина, зарабатывать. Не могу допустить, чтобы они спрашивали: «Папа, а где наши йогурты?». Поэтому… Нужно сейчас это непростое время перетерпеть, пересидеть. Я не могу просто взять и расторгнуть контракт с Шахтером. Из вышесказанного, вы должны четко понять, почему.

Ранее сообщалось, что Шахтер отправил экс-игрока национальной сборной Украины в дубль.