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  4. «Где наши йогурты?» Петряк объяснил, почему не расторг контракт с Шахтером
Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 10:06 |
682
4

«Где наши йогурты?» Петряк объяснил, почему не расторг контракт с Шахтером

Иван тренируется с юношеской командой «горняков»

30 марта 2025, 10:06 |
682
4
«Где наши йогурты?» Петряк объяснил, почему не расторг контракт с Шахтером
ФК Шахтер Донецк. Иван Петряк

Украинский вингер Иван Петряк, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру», объяснил, почему продолжает тренироваться с юношеским составом «горняков». Футболист заявил, что ему нужно готовить семью.

– Неужели все это время так и будете выступать в юношеской команде?

– В моем случае только одно – ждать, вести переговоры с клубом, искать какое-то компромиссное решение. Попытаться договориться, чтобы отпустили в аренду. Ясно, что не сейчас, потому что сезон в разгаре идет к завершению, скорее даже так.

У меня сложная ситуация, потому что я в 2022 году вернулся в Шахтер из-за границы уже во время полномасштабной войны. И мои условия контракта с донецким клубом были несколько лучше, чем у некоторых других украинских игроков, скажем так.

Мне 31 год, у меня есть семья, трое маленьких детей. Я должен, как мужчина, зарабатывать. Не могу допустить, чтобы они спрашивали: «Папа, а где наши йогурты?». Поэтому… Нужно сейчас это непростое время перетерпеть, пересидеть. Я не могу просто взять и расторгнуть контракт с Шахтером. Из вышесказанного, вы должны четко понять, почему.

Ранее сообщалось, что Шахтер отправил экс-игрока национальной сборной Украины в дубль.

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Иван Петряк Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 4
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VovanSidorovi4
Лучше бы молчал.
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+3
Умник
Какой сюр. 
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+2
steelmaker
А ще розповідали, що більш-менш розумний хлопець...
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+1
Alfred
Десь пересидіти, все зрозуміло
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+1
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