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Англия
31 марта 2025, 00:15 | Обновлено 31 марта 2025, 00:27
346
0

ВИДЕО. Травма лидера Ман Сити. Как Холанд покидал стадион на костылях

Манчестер Сити на выезде переиграл Борнмут в четвертьфинале Кубка

31 марта 2025, 00:15 | Обновлено 31 марта 2025, 00:27
346
0
ВИДЕО. Травма лидера Ман Сити. Как Холанд покидал стадион на костылях
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25.

Манчестер Сити на выезде переиграл команду Борнмут (2:1).

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 14-й минуте Эрлинг Холанд не забил пенальти для Ман Сити. На 21-й минуте хозяева поля вышли вперед, гол забил Эванилсон.

После перерыва Холанд сравнял счет на 49-й минуте, однако вскоре получил травму и на 61-й минуте был заменен.

Омар Мармуш принес победу команде Манчестер Сити на 63-й минуте, украинец Илья Забарный не сумел заблокировать удар.

В соцсетях обнародовано видео, как после матча Холанд покидал стадион на костылях, а его травмированная нога зафиксирована специальной шиной.

ВИДЕО. Травма лидера Ман Сити. Холанд покидал стадион на костылях

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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