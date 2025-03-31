ВИДЕО. Травма лидера Ман Сити. Как Холанд покидал стадион на костылях
Манчестер Сити на выезде переиграл Борнмут в четвертьфинале Кубка
Вечером 30 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25.
Манчестер Сити на выезде переиграл команду Борнмут (2:1).
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На 14-й минуте Эрлинг Холанд не забил пенальти для Ман Сити. На 21-й минуте хозяева поля вышли вперед, гол забил Эванилсон.
После перерыва Холанд сравнял счет на 49-й минуте, однако вскоре получил травму и на 61-й минуте был заменен.
Омар Мармуш принес победу команде Манчестер Сити на 63-й минуте, украинец Илья Забарный не сумел заблокировать удар.
В соцсетях обнародовано видео, как после матча Холанд покидал стадион на костылях, а его травмированная нога зафиксирована специальной шиной.
ВИДЕО. Травма лидера Ман Сити. Холанд покидал стадион на костылях
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