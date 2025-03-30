ФОТО. Холанд получил травму в матче Кубка Англии и покинул поле хромая
Жузеп Гвардиола вынужденно заменил Эрлинга в игре против Борнмута на Омара Мармуша
30 марта проходит матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Борнмут и Манчестер Сити.
Коллективы играют на стадионе Виталити. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 61-й минуте наставник горожан Жузеп Гвардиола вынужденно заменил Эрлинга Холанда на Омара Мармуша. Норвежский форвард не смог продолжить игру и покинул поле хромая. Пока что характер повреждения Эрлинга неизвестно.
Холанд в этой игре на 14-й минуте не реализовал пенальти, а на 49-й все же сумел отличиться. Мармуш, который вышел вместо норвежца, забил уже на 63-й (спустя 2 минуты после выхода на замену) и сделал счет 2:1 в пользу Сити.
ФОТО. Холанд получил травму в матче Кубка Англии и покинул поле хромая
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ковалевцы одержали первую победу в 2025-м году
С 28 по 30 марта проходят поединки 22-го тура Украинской Премьер-лиги