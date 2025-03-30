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  4. ФОТО. Холанд получил травму в матче Кубка Англии и покинул поле хромая
Англия
30 марта 2025, 19:56 | Обновлено 30 марта 2025, 19:59
415
0

ФОТО. Холанд получил травму в матче Кубка Англии и покинул поле хромая

Жузеп Гвардиола вынужденно заменил Эрлинга в игре против Борнмута на Омара Мармуша

30 марта 2025, 19:56 | Обновлено 30 марта 2025, 19:59
415
0
ФОТО. Холанд получил травму в матче Кубка Англии и покинул поле хромая
Getty Images/Global Images Ukraine

30 марта проходит матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Борнмут и Манчестер Сити.

Коллективы играют на стадионе Виталити. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 61-й минуте наставник горожан Жузеп Гвардиола вынужденно заменил Эрлинга Холанда на Омара Мармуша. Норвежский форвард не смог продолжить игру и покинул поле хромая. Пока что характер повреждения Эрлинга неизвестно.

Холанд в этой игре на 14-й минуте не реализовал пенальти, а на 49-й все же сумел отличиться. Мармуш, который вышел вместо норвежца, забил уже на 63-й (спустя 2 минуты после выхода на замену) и сделал счет 2:1 в пользу Сити.

ФОТО. Холанд получил травму в матче Кубка Англии и покинул поле хромая

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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