30 марта проходит матч 1/4 финала Кубка Англии 2024/25 между командами Борнмут и Манчестер Сити.

Коллективы играют на стадионе Виталити. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

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На 61-й минуте наставник горожан Жузеп Гвардиола вынужденно заменил Эрлинга Холанда на Омара Мармуша. Норвежский форвард не смог продолжить игру и покинул поле хромая. Пока что характер повреждения Эрлинга неизвестно.

Холанд в этой игре на 14-й минуте не реализовал пенальти, а на 49-й все же сумел отличиться. Мармуш, который вышел вместо норвежца, забил уже на 63-й (спустя 2 минуты после выхода на замену) и сделал счет 2:1 в пользу Сити.

ФОТО. Холанд получил травму в матче Кубка Англии и покинул поле хромая

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine