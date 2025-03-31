31 марта на «Еюп Стадиюму» пройдет матч 29-го тура Суперлиги Турции, в котором Еюпспор встретится с Истанбул Башакшехир. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Еюпспор

Команда не так чтобы новое имя в турецком футболе - она была основана более столетия назад. Но еще недавно о ней мало кто знал даже внутри страны. Резкий прогресс начался в последнее десятилетие. Начав с подъема из Третьей Лиги в 2015-м году, в прошлом сезоне удалось выиграть Первую, а с этим - и право дебютировать в высшем дивизионе.

В Суперлиге подопечные Арды Турана удивили всех мощным стартом, который до сих пор позволяет держаться в топ-5. Но с февраля будто отрезало, и даже при неплохом зимнем усилении (отметим переход легенды Шахтера, Степаненко), выиграть в последних 8 матчах, с учетом кубка, получилось только у Коньяспора - причем ему же чуть ранее уступили в кубковом формате 1:3. Был даже отрезок с четырьмя поражениями за шесть матчей - это столько же, сколько за весь предыдущий розыгрыш. Паузя явно была полезной, но только игры покажут, как провели работу над ошибками.

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Истанбул Башакшехир

Клуб в 2020-м году пополнил достаточно короткий перечень тех, у кого получалось выигрывать местную Суперлигу. Попраздновав весь следующий сезон, что закончился скромным 12-м местом, потом Башакшехир нашел свою нишу. Больше он не бросал серьезный вызов своим статусным соседям. Но при этом трижды занимал или пятое, или, как прошлой весной, четвертое место.

Нынешний розыгрыш откровенно не получается у амбициозной команды. В Лиге конференций турки набрали в 2024-м году 6 очков, не выйдя в плей-офф. В кубке выиграно один матч из трех. А в чемпионате, несмотря на Пентека с его 18 голами, побед и поражений поровну, по 10. Причем в четырех последних турах выиграли однажды, а уступили трижды, упав на шестое место.

Статистика личных встреч

В этом сезоне сыграли первые очные матчи - но и в чемпионате, и в кубке пока что были ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у гостей немного выше шансы на успех. Но все же в последних матчах новичок смотрелся получше - ставим на его домашнюю победу с форой 0(коэффициент - 1,952).