Без Степаненко дела плохи. Эюспор уступил Башакшехиру
Украинец находится в лазарете команды
31 марта в матче 29-го тура Суперлиги Турции встретились «Эюпспор» и «Башакшехир».
Хозяева поля потеряли возможность догнать «Бешикташ», который занимает четвертое место.
Первый тайм завершился вничью 1:1. Сначала гости открыли счет на 22-й минуте, но уже через четыре минуты хозяева восстановили паритет.
Во втором тайме «Башакшехир» оказался результативнее.
Итоговый счет – 3:1 в пользу гостей.
Тарас Степаненко травмировался еще 3 марта после матча с «Газиантепом». С тех пор он находится в лазарете команды, которая пока не сообщает, когда украинец вернется на поле.
«Эюпспор» находится на 5-й позиции с активом в 44 очка.
Суперлига. 29-й тур. 31 марта
Эюпспор – Башакшехир – 1:3
Голы: Ампем, 26, - Брнич, 22, Кемен, 74, Сари, 85
Видео голов и обзор матча
События матча
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