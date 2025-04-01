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Чемпионат Турции
Эюпспор
31.03.2025 20:00 – FT 1 : 3
Истанбул Башакшехир
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Турция
01 апреля 2025, 02:53 | Обновлено 01 апреля 2025, 03:07
31
0

Без Степаненко дела плохи. Эюспор уступил Башакшехиру

Украинец находится в лазарете команды

01 апреля 2025, 02:53 | Обновлено 01 апреля 2025, 03:07
31
0
Без Степаненко дела плохи. Эюспор уступил Башакшехиру
Getty Images/Global Images Ukraine

31 марта в матче 29-го тура Суперлиги Турции встретились «Эюпспор» и «Башакшехир».

Хозяева поля потеряли возможность догнать «Бешикташ», который занимает четвертое место.

Первый тайм завершился вничью 1:1. Сначала гости открыли счет на 22-й минуте, но уже через четыре минуты хозяева восстановили паритет.

Во втором тайме «Башакшехир» оказался результативнее.

Итоговый счет – 3:1 в пользу гостей.

Тарас Степаненко травмировался еще 3 марта после матча с «Газиантепом». С тех пор он находится в лазарете команды, которая пока не сообщает, когда украинец вернется на поле.

«Эюпспор» находится на 5-й позиции с активом в 44 очка.

Суперлига. 29-й тур. 31 марта

Эюпспор – Башакшехир – 1:3

Голы: Ампем, 26, - Брнич, 22, Кемен, 74, Сари, 85

Видео голов и обзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Сари (Истанбул Башакшехир).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Кемен (Истанбул Башакшехир).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Принс Ампем (Эюпспор).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Брнич (Истанбул Башакшехир).
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чемпионат Турции по футболу Эюпспор Истанбул Башакшехир Тарас Степаненко видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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