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  4. Якуб Меншик – Новак Джокович. 19-летний наказал легенду. Видеообзор матча
ATP
31 марта 2025, 07:20 |
251
1

Якуб Меншик – Новак Джокович. 19-летний наказал легенду. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор финального матча на Мастерсе в Майами

31 марта 2025, 07:20 |
251
1
Якуб Меншик – Новак Джокович. 19-летний наказал легенду. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Меншик

В ночь на 31 марта 19-летний чешский теннисист Якуб Меншик переиграл 24-кратного победителя турниров серии Grand Slam Новака Джоковича в финале Мастерса в Майами.

Меншик одержал победу со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) за 2 часа и 5 минут. Якуб сравнял счет в очных противостояниях.

Меншик завоевал первый титул в карьере на уровне АТР и не позволил Новаку выиграть 100-й трофей.

🏆 ATP 1000 Майами. Хард. Финал

Якуб Меншик Новак Джокович [4] – 7:6 (7:4), 7:6 (7:4)

Видеообзор матча

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Якуб Меншик Новак Джокович теннисные видеообзоры видео ATP Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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