ATP31 марта 2025, 07:20 |
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Якуб Меншик – Новак Джокович. 19-летний наказал легенду. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор финального матча на Мастерсе в Майами
31 марта 2025, 07:20 |
251
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В ночь на 31 марта 19-летний чешский теннисист Якуб Меншик переиграл 24-кратного победителя турниров серии Grand Slam Новака Джоковича в финале Мастерса в Майами.
Меншик одержал победу со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) за 2 часа и 5 минут. Якуб сравнял счет в очных противостояниях.
Меншик завоевал первый титул в карьере на уровне АТР и не позволил Новаку выиграть 100-й трофей.
🏆 ATP 1000 Майами. Хард. Финал
Якуб Меншик – Новак Джокович [4] – 7:6 (7:4), 7:6 (7:4)
Видеообзор матча
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