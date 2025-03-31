Якуб Меншик – Новак Джокович. 19-летний наказал легенду. Видеообзор матча

В ночь на 31 марта 19-летний чешский теннисист Якуб Меншик переиграл 24-кратного победителя турниров серии Grand Slam Новака Джоковича в финале Мастерса в Майами.

Меншик одержал победу со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) за 2 часа и 5 минут. Якуб сравнял счет в очных противостояниях.

Меншик завоевал первый титул в карьере на уровне АТР и не позволил Новаку выиграть 100-й трофей.

🏆 ATP 1000 Майами. Хард. Финал

Якуб Меншик – Новак Джокович [4] – 7:6 (7:4), 7:6 (7:4)

Видеообзор матча