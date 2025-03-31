Франция31 марта 2025, 05:23 | Обновлено 31 марта 2025, 05:39
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ВИДЕО. Итоги дня во Франции. Лилль минимально переиграл Ланс
Вечером 30 марта состоялись матчи 27-го тура чемпионата Франции
31 марта 2025, 05:23 | Обновлено 31 марта 2025, 05:39
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Вечером 30 марта состоялись матчи 27-го тура чемпионата Франции.
В вечернем матче Лилль минимально переиграл Ланс (1:0). Единственный гол забил Матиас Фернандес-Пардо на 19-й минуте.
Лидеры: ПСЖ (71 очко), Монако (50), Марсель (49), Ницца, Лилль (по 47), Страсбург (46), Лион (45).
Лига 1. 27-й тур, 30 марта
Тулуза – Брест – 2:4
Анже – Ренн – 0:3
Гавр – Нант – 3:2
Осер – Монпелье – 1:0
Лилль – Ланс – 1:0
События матча
19’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Фернандес-Пардо (Лилль).
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