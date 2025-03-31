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Чемпионат Франции
Лилль
30.03.2025 21:45 – FT 1 : 0
Ланс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
31 марта 2025, 05:23 | Обновлено 31 марта 2025, 05:39
20
0

ВИДЕО. Итоги дня во Франции. Лилль минимально переиграл Ланс

Вечером 30 марта состоялись матчи 27-го тура чемпионата Франции

31 марта 2025, 05:23 | Обновлено 31 марта 2025, 05:39
20
0
ВИДЕО. Итоги дня во Франции. Лилль минимально переиграл Ланс
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 марта состоялись матчи 27-го тура чемпионата Франции.

В вечернем матче Лилль минимально переиграл Ланс (1:0). Единственный гол забил Матиас Фернандес-Пардо на 19-й минуте.

Лидеры: ПСЖ (71 очко), Монако (50), Марсель (49), Ницца, Лилль (по 47), Страсбург (46), Лион (45).

Лига 1. 27-й тур, 30 марта

Тулуза – Брест – 2:4

Анже – Ренн – 0:3

Гавр – Нант – 3:2

Осер – Монпелье – 1:0

Лилль – Ланс – 1:0

События матча

19’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Фернандес-Пардо (Лилль).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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