ЯРЕМЧУК: «Большой результат приходит тогда, когда ты отдаешь все ради цели»

Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук опубликовал пост в Instagram после победы в матче чемпионата Греции против Панатинаикоса (4:2), в котором он оформил дубль:

«Терпение – важно, но без честного труда этот путь не имеет смысла. Большой результат приходит тогда, когда ты отдаешь все ради своей цели и не боишься работать честно, даже когда никто не видит».

Яремчук поразил ворота Панатинаикоса на 1-й и 51-й минутах. Роман оформил третий гол в национальном первенстве Греции и восьмой в футболке Олимпиакоса.

На послематчевой пресс-конференции о Яремчуке положительно высказался наставник «красно-белых» Хосе Луис Мендилибар.