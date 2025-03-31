ЯРЕМЧУК: «Большой результат приходит тогда, когда ты отдаешь все ради цели»
Роман в Instagram высказался после матча Олимпиакос – Панатинаикос (4:2)
Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук опубликовал пост в Instagram после победы в матче чемпионата Греции против Панатинаикоса (4:2), в котором он оформил дубль:
«Терпение – важно, но без честного труда этот путь не имеет смысла. Большой результат приходит тогда, когда ты отдаешь все ради своей цели и не боишься работать честно, даже когда никто не видит».
Яремчук поразил ворота Панатинаикоса на 1-й и 51-й минутах. Роман оформил третий гол в национальном первенстве Греции и восьмой в футболке Олимпиакоса.
На послематчевой пресс-конференции о Яремчуке положительно высказался наставник «красно-белых» Хосе Луис Мендилибар.
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