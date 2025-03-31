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  4. ЯРЕМЧУК: «Большой результат приходит тогда, когда ты отдаешь все ради цели»
Греция
31 марта 2025, 06:55 |
336
0

ЯРЕМЧУК: «Большой результат приходит тогда, когда ты отдаешь все ради цели»

Роман в Instagram высказался после матча Олимпиакос – Панатинаикос (4:2)

31 марта 2025, 06:55 |
336
0
ЯРЕМЧУК: «Большой результат приходит тогда, когда ты отдаешь все ради цели»
ФК Олимпиакос

Украинский форвард Олимпиакоса Роман Яремчук опубликовал пост в Instagram после победы в матче чемпионата Греции против Панатинаикоса (4:2), в котором он оформил дубль:

«Терпение – важно, но без честного труда этот путь не имеет смысла. Большой результат приходит тогда, когда ты отдаешь все ради своей цели и не боишься работать честно, даже когда никто не видит».

Яремчук поразил ворота Панатинаикоса на 1-й и 51-й минутах. Роман оформил третий гол в национальном первенстве Греции и восьмой в футболке Олимпиакоса.

На послематчевой пресс-конференции о Яремчуке положительно высказался наставник «красно-белых» Хосе Луис Мендилибар.

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Роман Яремчук Олимпиакос Пирей Панатинаикос чемпионат Греции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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