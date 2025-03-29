Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

По информации Yahoo, одним из главных фаворитов на подписание Забарного является «ПСЖ». Более того, французы уже приступили к активным действиям – с Забарным были проведены первые переговоры, однако их результат пока неизвестен.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 28 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году.

Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.