Англия29 марта 2025, 00:23 |
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Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
Украинцем интересуется «ПСЖ»
29 марта 2025, 00:23 |
613
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22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».
По информации Yahoo, одним из главных фаворитов на подписание Забарного является «ПСЖ». Более того, французы уже приступили к активным действиям – с Забарным были проведены первые переговоры, однако их результат пока неизвестен.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 28 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году.
Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.
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