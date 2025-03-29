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  4. Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
Англия
29 марта 2025, 00:23 |
613
0

Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?

Украинцем интересуется «ПСЖ»

29 марта 2025, 00:23 |
613
0
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

По информации Yahoo, одним из главных фаворитов на подписание Забарного является «ПСЖ». Более того, французы уже приступили к активным действиям – с Забарным были проведены первые переговоры, однако их результат пока неизвестен.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 28 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году.

Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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Илья Забарный Борнмут трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 трансферы ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: Yahoo Sports
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